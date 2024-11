Lei è la figlia di una conduttrice Rai amatissima: la riconoscete? Sono due gocce d’acqua

Questa foto sta facendo il giro del web e ritrae la figlia di una famosa conduttrice tv. Ecco chi è, sono identiche.

La mamma di questa bellissima fanciulla è uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano. Con gli anni è infatti riuscita a catturare l’attenzione del grande pubblico. Alle spalle ha d’altronde numerose esperienze nel piccolo schermo, che le hanno permesso di diventare il personaggio che è oggi. Di recente ha anche partecipato al talent show Ballando con le Stelle, durante il quale ha potuto mostrare agli italiani le sue capacità artistiche.

Chi è quindi la mamma di questa giovane donne? Il suo nome è ormai molto conosciuto in tv, e anche oggi continua a sorprendere tutti con il suo talento.

Chi è la mamma di questa giovane donna: famosissima

Colei che ha messo al mondo questa fanciulla è proprio Paola Perego, la famosa conduttrice tv che è attiva nel piccolo schermo ormai da anni. La giovane Giulia – questo il nome di sua figlia – è venuta al mondo dalla relazione che lei ha avuto con l’ex calciatore Andrea Carnevale. I due sono infatti stati legati sentimentalmente dal 1990 al 1997, e dalla loro storia è nato anche l’altro figlio Riccardo. Tra di loro c’è però stata improvvisamente la rottura, che ha portato entrambi a prendere due strade differenti.

In molti hanno notato intanto una netta somiglianza tra la showgirl e la sua primogenita Giulia, che ha oggi poco più di 30 anni. La ragazza si è laureata in Economia e, nel 2018, è anche diventata mamma del piccolo Pietro, nato dalla sua storia d’amore con il marito Filippo Giovannelli. Lo scorso anno è invece nata la secondogenita Alice, che ha reso Paola Perego nonna per la seconda volta. Nel corso di qualche intervista, la stessa conduttrice ha rivelato che per lei è stato come essere mamma due volte. “Ho avuto Giulia alla stessa età“, ha spiegato al settimanale Chi, “solo che io l’ho voluta mentre a lei è capitato“.

La bellissima figlia della Perego è inoltre molto attiva sui social, e il suo profilo Instagram ufficiale vanta la presenza di più di 20 mila followers. Proprio sui suoi canali virtuali, pubblica infatti molto spesso fotografie che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività lavorativa. La ragazza è comunque sempre stata molto riservata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. In molti hanno però notato in varie occasioni quanto lei e la mamma si assomiglino.