Lorella Cuccarini, chi è e cosa fa il bellissimo marito

Chi è e cosa fa il bellissimo marito di Lorella Cuccarini con cui ha costruito una famiglia meravigliosa. Tutto su di lui.

Lorella Cuccarini non è solo una delle donne più amate del mondo dello spettacolo che, nel corso della sua lunga carriera, si è tuffata in diverse avventure professionali, ma è anche una moglie e una mamma innamorata della propria famiglia. La Cuccarini ha sposato il 3 agosto del 1991 a Subiaco Lorella Cuccarini con la quale ha avuto quattro figli: Sara (1994), Giovanni (1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (2000).

Un matrimonio che che dura ormai da 33 anni e che rende davvero serena nella vita privata l’insegnante di Amici, ma chi è davvero Silvio Testi e cosa fa nella vita? Accanto alla più amata dagli italiani da anni, ha costruito, a sua volta, una carriera davveroo brillante.

Tutto su Silvio Testi, il marito di Lorella Cuccarini

Silvio Testi, il marito di Lorella Cuccarini, all’anagrafe si chiama Silvio Capitta. Classe 1954, Silvio Testi è nato a Viterbo. Frequenta il liceo classico di Tivoli e inizia ad affacciarsi al mondo musicale come cantautore. Il suo mentore è mentore Sergio Bardotti e grazie a lui entra in contatto con importanti personalità. Nel 1978 inizia a collaborare con il mondo della televisione diventando, successivamente, autore e produttore di trasmissioni televisive come Fantastico. Dal 1989 passa poi a Mediaset er poi tornare in Rai dal 2001. Oltre a lavorare in televisione, non ha mai abbandonato la musica e il teatro.

Proprio durante la prima edizione di Fantastico, Silvio Testi ha conosciuto Lorella Cucciarini con cui nasce un grande amore. I due si sposano il 3 agosto 1991 e dal loro amore sono nati quattro figli: Sara (1994), Giovanni (1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (2000). “Ci siamo conosciuti amando prima di tutto la nostra passione nel lavoro” aveva raccontato qualche tempo fa la conduttrice in un’intervista. Galeotto fu un film – aveva spiegato – Uscivamo con amici, a cena, al cinema. Una sera lui propose ‘Sogni’ di Akira Kurosawa e accettai solo io. E così, di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi. Sapevo che era lui. Le nozze dopo sei mesi, senza aver convissuto: non c’era bisogno di prove, eravamo sicuri”.

In 33 anni di matrimonio, non sono mancati i momenti difficili e di crisi che i due sono riusciti a superare insieme. In occasione del 33esimo anniversario matrimonio, Lorella ha fatto una bellissima dedica al marito: “Un viaggio bellissimo lungo 33 anni. Buon anniversario amore”.