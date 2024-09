Lorella Cuccarini ha stravolto il suo look: capelli cortissimi per la prof di Amici

Lorella Cuccarini stravolge la propria immagine e cambia look in vista della nuova edizione di Amici: ecco cosa ha fatto ai capelli.

Lorella Cuccarini è pronta per tornare nella scuola di Amici di Maria De Filippi per un nuovo anno scolastico ricco di emozioni e colpi di scena. Dopo aver iniziato la sua avventura nel talent show di canale 5 come insegnante di danza, da qualche anno, ricopre il ruolo di professoressa di canto e lo scorso anno è riuscita a portare alla vittoria Sarah Toscano. Prima di guidare i nuovi allievi nella loro avventura, la Cuccarini ha deciso di rinnovare la propria immagine cambiando look.

Da quando ha cominciato la carriera nel mondo dello spettacolo, la Cuccarini ha sempre sfoggiato capelli lunghi e biondi, ma alla soglia dei 60 anni, ha scelto di dare un taglio alla sua capigliatura stupendo tutti i fans, soprattutto quelli che la seguono da anni.

Lorella Cuccarini, addio ai capelli lunghi: ecco il nuovo look

Concluse le vacanze, Lorella Cuccarini ha deciso di affrontare la stagione autunnale con un nuovo look. Se gli outfit restano sempre eleganti e raffinati, i capelli cambiano. La showgirl, infatti, ha deciso di tagliare le ciocche lunghe e bionde per sfoggiare un taglio super moderno, elegante e versatile senza, però, rinunciare al suo amato biondo. Nel corso degli anni, l’insegnante di Amici è passata dal biondo più caldo a quello più freddo senza, mai, lasciarlo.

Per quanto riguarda la lunghezza, non ha mai sfoggiato capelli cortissimi, ma stavolta ha deciso di fare un’eccezione lasciando letteralmente senza parole i fan. Come tantissime donne, così, anche la Cuccarini non è riuscita a resistere al fascino del caschetto lungo più chic e versatile di sempre. «Alla fine l’ho fatto! Stagione 24/25: un piccolo restyling», ha scritto sulla sua pagina Instagram un reel dedicato al suo taglio di capelli.

La Cuccarini ha optato per una lunghezza che supera di poco le spalle permettendole, così, di poter cambiare senza problemi acconciatura. Il nuovo taglio della Cuccarini, infatti, si presta perfettamente sia ai raccolti che alle pieghe lisce o movimentate.

A rendere più chic l’immagine della showgirl è il mix di biondo chiaro e scuro, con radici più cenere e lunghezze più dorate. Nel suo caso, la Cuccarini ha scelto di dare volume ai suoi capelli scegliendo una piega ondulata con riga centrale e ciuffi che le incorniciano il viso che, a 59 anni, sembra quello di una trentenne. Con un look super moderno, la Cuccarini torna ad Amici nonostante i rumors sul suo addio al talent show.