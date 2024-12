Lorenzo Spolverato: chi è, età, lavoro, fidanzata, studi, foto Instagram

È uno degli assoluti protagonisti dell’edizione in corso del Grande Fratello: cosa si conosce della vita privata di Lorenzo Spolverato.

La sua passionale e tormentata relazione con l’ex velina, Shaila Gatta sta facendo sognare i telespettatori. I due infatti stanno emozionando i fan con la narrazione dei loro vicende di cuore. Lorenzo ha 27 anni ed è nato e cresciuto a Milano, dove ha trascorso un’infanzia difficile.

Cresciuto circondato dall’affetto e dall’amore e della sua famiglia ha dichiarato di aver iniziato a lavorare a soli 15 anni come cameriere per sollevare la famiglia da una situazione economica difficile. Le problematiche che ha affrontato in giovane età lo hanno temprato ed ha sviluppato un senso di rivalsa che ha caratterizzato la sua adolescenza.

Lorenzo Spolverato: tutto sul gieffino più amato

“Sono nato nelle case popolari di Milano. Sono cresciuto in un quartiere molto difficile, vengo da una famiglia molto umile. A casa mancavano sempre i soldi e il cibo. Ogni volta che ci penso è difficile”. Riguardo al rapporto con i suoi genitori ha detto: “Mio padre e mia madre hanno fatto tantissimi lavori. Una cosa di cui gli sono grato è che mi hanno insegnato ad amare e essere amato”.

Durante quegli anni ha frequentato anche compagnie cattive, dalle quali però si è prontamente allontanato. Lorenzo adora gli sport, ha praticato infatti nuoto e kick boxing. Oggi è un appassionato di corsa, beach volley e si allena costantemente in palestra. Adora stare a contatto con la natura e trascorrere dei momenti di relax con il suo cane Taylor.

Nella clip di presentazione, prima di entrare a far parte del cast del Grande Fratello, ha dichiarato di aver fatto diversi lavori, è stato infatti un sommelier, un cameriere, un animatore per villaggi turistici, un bodyguard. Sogna di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e di intraprendere una carriera cinematografica. Lorenzo ha frequentato tra il 2021 e il 2023 un’accademia di recitazione e doppiaggi, adora cantare ed ha alle sue spalle numerose esperienze di successo.

Nel suo passato sa già preso parte a diverse produzioni cinematografiche indipendenti e ad alcuni cortometraggi. Ha partecipato anche a programmi molto popolari come Uomini e Donne e Temptation Island, oggi lavora come modello. Come accennato all’inizio, all’interno della casa del Grande Fratello ha conosciuto meglio Shaila ed è sorta una sintonia palpabile, un feeling inspiegabile che li sta avvicinando sempre più.

Hanno catalizzato l’attenzione del pubblico, poiché la loro relazione è costellata da continui up and down, litigano e poi si riappacificano, poiché il sentimento tra loro è molto forte. La loro storia è molto controversa, specie su Instagram. Proprio sulle piattaforme digitali, Lorenzo ha un seguito vastissimo ed i suoi follower sono lieti di sapere come trascorre le sue giornate.