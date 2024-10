Luisa Ranieri presenta la figlia al Festival di Roma: bellissime, sua fotocopia

Luisa Ranieri presenta la figlia alla Festa del Cinema di Roma e lascia tutti senza parole: Emma è davvero spettacolare.

Luisa Ranieri, in occasione della première de La casa degli sguardi, primo film da regista del marito Luca Zingaretti, sul tappeto rosso, si è presentata prima mano nella mano con il marito e poi con la figlia. Entrambe con un look total black, hanno letteralmente lasciato senza parole il pubblico e i fotografi presenti che non hanno perso l’occasione di immortalare la bellezza di mamma e figlia.

Sorridenti, splendide e con uno stile unico, mamma e figlia erano davvero bellissime insieme a Zingaretti, orgoglioso non solo del suo primo film da regista, ma soprattutto di due delle tre donne. Sul tappeto rosso, infatti, mancava la secondogenita Bianca, nata nel 2015. Pur essendo molto schivi e riservati, l’occasione era davvero unica per non portare sul tappeto rosso anche la primogenita.

Chi è Emma, la figlia di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno portato con loro, sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma anche Emma, la primogenita nata nel 2011, un anno prima del matrimonio. Per Emma è stato il primo red carpet che ha affrontato con un look coordinato a quello della mamma. Entrambe, infatti, hanno scelto il nero. Emma ha indossato un panatole e una maglia corta che lascia leggermente scoperto il ventre mentre l’attrice ha optato per tailleur firmato Stella McCartney.

Dopo aver incantato il pubblico della Festa del Cinema di Roma pochi giorni fa, Luisa Ranieri ha fatto il bis anche se stavolta i fotografi hanno dedicato le proprie attenzioni anche ad Emma che, pur avendo solo 13 anni, non solo è molto alta, ma è anche davvero bellissima.

Mix perfetto tra mamma Luisa e papà Luca, Emma Zingaretti ha incantato tutti, compresi i fan della mamma che, su Instagram, sotto il post pubblicato dall’attrice, si sono complimentati con lei per la semplicità e la bellezza. “Taglio degli occhi di papà e labbra della mamma… Un super mix”, scrive una signora. “Vostra figlia è la fotocopia del papà, ma ha qualcosa di fascinoso della mamma! Stupenda”, aggiunge un’altra. E ancora: “Emma è bellissima”, “La bellezza è genetica. Emma è splendida”.

Un debutto da Oscar quello di Emma che sembra avere tutte le carte in regola per seguire la stessa strada dei genitori. A soli 13 anni, però, è ancora troppo presto per decidere cosa farà da grande. Per ora si gode il successo di mamma e papà.