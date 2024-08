Lutto per William e Harry: il dolore straziante dei Principi

William e Harry continuano ad essere bersagliati da cattive notizie: i due principi sono stati recentemente colpiti da un grave lutto.

Dal giorno della morte della Regina Elisabetta, per la Royal Family non c’è pace. Il momento di gioia per l’ascesa al trono di Re Carlo ha subito lasciato posto alle cattive notizie. Prima l’annuncio del cancro del Sovrano contro cui sta ancora combattendo, come hanno rivelato i medici che hanno deciso di sottoporlo ad un trattamento moderno, poi la malattia di Kate Middleton e, infine, un lutto.

Una notizia che ha arrecato un dolore profondo ai Principi William e Harry la cui vita è stata segnata dalla perdita prematura della madre Lady Diana. I figli di Carlo e Diana hanno dovuto affrontare una perdita importante dicendo addio ad una delle persone a cui erano più legati e che ha contribuito alla loro crescita dopo la morte dell’amatissima mamma.

Harry e William rotti dal dolore: è scomparso all’improvviso

Harry e William sono cresciuti in fretta a causa della morte di Lady Diana e, seppur bambini, hanno affrontato il dolore con grande dignità. Oggi sono adulti, uomini con grandi responsabilità ma il dolore per la perdita improvvisa di una persona cara non cambia. I Principi, infatti, hanno detto addio a Lord Robert Fellowes, il loro zio. Ad annunciarlo è stato il Daily Mail secondo cui l’uomo sarebbe venuto a mancare lo scorso 29 luglio per cause non ancora note.

Lord Robert Fellowes, marito della sorella maggiore di Lady Diana, era un uomo molto noto nell’ambiente aristocratico inglese essendo stato consigliere della Regina Elisabetta dal 1990 al 1999. Nato nel 1941, l’uomo aveva 82 anni di cui alcuni trascorsi nell’esercito.

La sua carriera è sempre stata dedicata al Regno e, nel corso degli anni, aveva ricoperto diversi ruoli fino a diventare il consigliere più fidato di Elisabetta che aveva convinto a tornare a Londra da Balmoral dopo l’incidente e la morte di Diana. Nel 1978, l’uomo aveva inoltre sposato Lady Jane Spencer e con lei aveva avuto tre figli: Laura, Alexander Robert ed Eleanor Ruth.

William e Harry hanno sempre avuto un legame speciale con la famiglia della madre al punto che l’erede al trono, insieme a Kate Middleton, aveva scelto proprio la cugina Laura, figlia di Robert, come madrina della principessa Charlotte. La scomparsa di Lord Robert, dunque, ha lasciato un vuoto profondo non solo nel cuore dei due fratelli, ma in generale a Buckingham Palace dove era sempre stato molto stimato.