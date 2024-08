Lutto Uomini e Donne, il messaggio di addio: “Grazie piccolo mio, un onore averti avuto accanto per 9 anni”

Lutto Uomini e Donne: grande dolore per un protagonista del programma che ha detto addio al suo grande amore.

Tra i programmi più longevi della televisione italiana c’è Uomini e Donne dove, da anni, Maria De Filippi aiuta le persone a trovare l’amore e che tornerà in onda con una nuova stagione tutta da scoprire. Sono tante, infatti, le storie d’amore nate nello studio televisivo e che durano ancora oggi. Tra le coppie più amate che hanno coronato l’amore con il matrimonio e i figli ci sono quelle di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Beatrica Valli e Marco Fantini, Rosa Perrotta e Pietro Tartiglione.

Ci sono, poi, ex protagonisti di Uomini e Donne che, pur non avendo trovato l’amore all’interno della trasmissione, continuano ad essere molto seguiti sui social. Tra questi c’è anche un’ex corteggiatrice che è stata colpita da un grandissimo dolore. Uno di quei momenti che inevitabilmente segnano una vita intera.

Lutto Uomini e Donne: grande dolore per l’ex corteggiatrice, chi è morto

Non sono giorni facili per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia Natini che, all’epoca della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, corteggiò Luca Onestini senza riuscire a conquistare il suo cuore. Dopo l’addio al programma, Giulia è diventata un’influencer molto seguita sui social dove, negli scorsi giorni, ha annunciato di essere stata colpita da un lutto.

Giulia, infatti, ha dovuto dire addio al suo amico a quattro zampe con cui ha vissuto gli ultimi anni portandolo ovunque. Un dolore enorme per l’ex corteggiatrice che ha annunciato la sua scomparsa sui social con una foto e un dolcissimo, ma al tempo stesso, struggente post.

“Ti amerò per sempre. Sei la parte più bella di me, ora insegna la dolcezza agli angeli. È stato l’onore più grande della mia vita starti accanto per 9 anni, grazie piccolo mio”, ha scritto Giulia condividendo un dolcissimo video. Pochi giorni prima, l’ex corteggiatrice aveva raccontato la battaglia che il suo cucciolo stava portando avanti senza, purtroppo, riuscire a vincerla.

Tanti i messaggi d’affetto per lei sia da parte dei fan, che da amici e colleghe. “Che dolore infinito, mi dispiace tanto Giuli”, le ha scritto Nilufar Addati che, a sua volta, è stata una tronista di Uomini e Donne. “Mi sto sentendo male. Era una notizia che non avrei voluto leggere. Piccolo Genny anima pura”, è il messaggio di una ragazza. “Non avrai mai voluto leggere questa notizia, so cosa stai provando e non posso che mandarti il mio abbraccio virtuale. Buon ponte cucciolo”, si legge ancora.