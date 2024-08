“Ma ti sei lasciata con Maria De Filippi?” Arriva la risposta inaspettata della Ferilli

L’amicizia tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli è finita? La domanda di un fan scatena la reazione imminente dell’attrice.

L’amicizia tra donne nel mondo dello spettacolo esiste e il rapporto tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli ne è la prova. L’attrice e la conduttrice si conoscono da anni e si frequentano nella quotidianità supportandosi anche nei momenti difficili. La Ferilli, infatti, è stata una delle persone che è stata più vicina a Maria dopo la morte di Maurizio Costanzo a cui era legata anche la stessa Sabrina. L’affetto e il legame che unisce le due è visibile e percettibile ogni volta che appaiono in tv insieme.

Dopo l’addio di Iva Zanicchi a Tu sì que va vales, Maria De Filippi ha deciso di affidare il compito di presidente della giuria popolare proprio alla Ferilli che tornerà nel talent show anche nella nuova edizione in onda a settembre e, l’una accanto all’altra, sono pronte a regalare simpatici siparietti al pubblico. Tuttavia, nonostante l’amicizia lunga, c’è chi, nelle scorse settimane, ha messo in dubbio il rapporto tra le due amiche.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: nessuna crisi nel rapporto di amicizia, l’attrice spegne così il gossip

Nessuna rottura, nessuna discussione e nessun allontanamento tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi che, non solo continuano ad essere colleghe in tv, ma soprattutto restano due grandi amiche che amano frequentarsi nella vita di tutti i giorni senza spiattellare nulla del loro rapporto sui social. Ed è proprio su Instagram che l’attrice ha deciso di spegnere immediatamente il gossip nato intorno al suo rapporto con la regina di Canale 5 rispondendo ad una domanda di un fan.

“Sabrina scusami la domanda: ma ti sei lasciata con Maria De Filippi? Non vi vedo più insieme“ ha chiesto un utente utilizzando un italiano un po’ maccheronico. Immediata la risposta della Ferilli che, con la sua ironia, ha scritto: “Amore mio se non ripartimo dalle elementari manco te risponno!”.

Tanti i like ricevuti dalla risposta di Sabrina da parte dei fan che hanno esortato gli altri utenti a non fare alcun tipo di illazione sul rapporto che lega da tempo l’attrice e la De Filippi che, attualmente, è in vacanza con il figlio Gabriele in attesa di tornare a Roma dove, a fine agosto, cominceranno ufficialmente le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne.