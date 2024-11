Madonia rompe il silenzio dopo il licenziamento da Ballando: arriva la sua verità

A pochi giorni dall’inaspettato licenziamento di Madonia da Ballando con le Stelle il ballerino dice la sua sui fatti

Sconcertante colpo di scena a Ballando con le Stelle: Angelo Madonia è stato allontanato dal programma “in corso d’opera”, una cosa che non era mai accaduta in tutte queste 19 edizioni. Ballerino professionista, siciliano, classe 1984, è approdato sulla pista da ballo dello show condotto da Milly Carlucci nel 2016.

Una passione nella danza nata dopo un primo approccio alle arti marziali che lo ha travolto all’età di 6 anni, quando inizia a studiare danza classica. Madonia, che in questa dirompente stagione di Ballando con le Stelle era il maestro da ballo di Federica Pellegrini e compagno nella vita reale di Sonia Bruganelli (anche lei nel cast come concorrente), è finito su tutti i giornali e i portali web di spettacolo.

Il ballerino ha deciso di rompere il silenzio, affidando le sue parole ai social per raccontare la sua versione dei fatti. Fatti che hanno alzato un polverone senza precedenti scatenando grandi dibattiti in rete, con gran parte del pubblico sconcertato e infuriato per quanto accaduto.

Angelo Madonia condivide un post piccato contro la Lucarelli

Ballando con le Stelle nella recente puntata è stato teatro di un episodio che ha lasciato tuti sotto shock: Angelo Madonia, ballerino professionista è stato improvvisamente licenziato, con una comunicazione ufficiale da parte della produzione che parla di “divergenze professionali“.

L’esclusione di Madonia è avvenuta in seguito a un acceso confronto con la giurata Selvaggia Lucarelli. Nella puntata precedente, i due avevano avuto un battibecco dopo un commento della Lucarelli che alludeva al miglioramento delle performance di Federica Pellegrini in pista, successivo all’eliminazione di Sonia Bruganelli. Il ballerino non ha apprezzato l’osservazione, giudicandola inopportuna.

Angelo Madonia non ha voluto lasciar correre, anche perchè sui social si è scatenato il finimondo. “Mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto. E per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro.” ha scritto dapprima il ballerino su Instagram, ma è su X che velatamente ha espresso il suo pensiero, in particolar modo nei confronti della “causa dei suoi guai”, Selvaggia Lucarelli.

Madonia ha ricondiviso sull’ ex Twitter un post critico di un fan rivolto alla giurata dello show. Il messaggio l’accusa di essere una “dispensatrice di veleno e fango”, mettendo in discussione la necessità della sua presenza nel programma.

“Vorrei chiedere alla Carlucci ma è proprio necessario x un programa di successo come il vostro avere in giurìa una dispensatrice di veleno e fango come la stanzaselvaggia? E necessario x gli ascolti? La mia solidarietà a angelomadonia8 e SBruganelli.” Ha scritto l’utente. Questo gesto ha acceso ulteriormente le discussioni online, dove gli utenti si sono divisi tra sostenitori e detrattori del ballerino e della giurata.