Mara Venier curiosità: che titolo di studio ha la conduttrice

Qual è il titolo di studio di Mara Venier? Ecco cosa ha studiato la conduttrice di Domenica In prima del successo.

Mara Venier è da anni protagonista della televisione italiana. Il suo successo televisivo è legato a Domenica In che conduce da anni e che le ha permesso di conquistare l’affetto del pubblico al punto da essere considerata una persona di famiglia. Mara è ormai una veterana della televisione. Da oltre 40 anni, infatti, lavora nel mondo dello spettacolo e l’esperienza le ha permesso di acquisire sempre maggiore sicurezza.

Spontanea, genuina, schietta, simpatica, diretta e sempre molto ironica, zia Mara come sono soliti chiamarla i fan, Mara è una delle conduttrici più amate e apprezzate sia dai telespettatori che dagli addetti ai lavori. La sua carriera è iniziata anni fa e, prima di intraprendere la strada dello spettacolo, ha concluso il suo percorso di studio.

Mara Venier: cosa ha studiato la conduttrice di Domenica In

Nata a Venezia dove ha vissuto fino a quando non si è trasferita a Roma, del percorso di studi di Mara Venier non si hanno molte notizie. Pare, tuttavia, abbia conseguito il diploma presso le Suore Canossine di Mestre. Mara, però, non ha continuato gli studi cominciando a lavorare anche perché a 18 anni è diventata mamma della figlia Elisabetta che, oggi, assomiglia tantissimo a lei.

A Roma, prima di trovare il successo, aveva aperto un negozio di abiti usati ma la sua bellezza e il suo talento le hanno permesso, poi, di trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo. Attrice e conduttrice, Mara è legatissima al proprio pubblico che, ogni domenica, la segue con affetto.

Nonostante i vari rumors che la volevano vicina all’addio, anche quest’anno, la Venier è tornata al timone di Domenica In, la trasmissione a cui è legatissima e che le ha cambiato la vita. “Quando l’anno scorso ho detto che era l’ultima Domenica In, lo pensavo veramente”, ha dichiarato durante la conferenza stampa, “Io non mi vedo in nessun’altra collocazione di palinsesto che non sia Domenica In. Sto cercando di uscire fuori da domenica in, quando dico che è l’ultimo anno è davvero l’ultimo”.

Quella attualmente in onda, dunque, è l’ultima stagione di Mara Venier alla guida della trasmissione domenicale di Raiuno avendo voglia di godersi il marito Nicola, i figli Elisabetta e Paolo e i nipoti Giulio e Claudio di cui è perdutamente innamorata.