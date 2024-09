Mara Venier e la sua casa da sogno a Roma: vista sui tetti della Capitale

La casa di Mara Venier è un sogno ad occhi aperti: vista sui tetti della Capitale, ecco dove vive la conduttrice di Domenica In.

Mara Venier è nata e cresciuta a Venezia, ma a soli 18 anni, si è trasferita a Roma che è diventata la sua città d’adozione. La capitale ha accolto la conduttrice quando era giovanissima e già mamma di Elisabetta Ferracini che, oggi, a 55 anni, è identica a lei. Inizialmente, a Roma, Mara aprì un negozio di abiti usati a Campo dei Fiori, uno dei luoghi più belli e frequentati della capitale. Con il tempo, grazie al successo ottenuto con il suo lavoro, è riuscita ad acquistare una casa trasferendosi in un’altra zona di Roma.

Pur spostandosi spesso anche a Milano, Roma è la città in cui la conduttrice vive e trascorre la maggior parte del suo tempo. Nelle foto e nei video che pubblica sui social, la casa romana di zia Mara, come la chiamano affettuosamente i fan, è spesso protagonista e puntualmente conquista i follower che impazziscono per quella vista mozzafiato sui tetti della Capitale.

La casa romana di Mara Venier: il terrazzo è il fiore all’occhiello

Mara Venier vive in un appartamento di 200 metri quadrati che si trova a pochi passi da Trastevere, nel quartiere “al Ghetto” nel cuore della Capitale. La casa presenta un arredamento classico in cui predominano i toni chiari, scelti anche per il colore delle pareti. Il salone è un grande open space in cui una colonna divide gli ambienti e in cui è presente un grande divano e un grande tavolo di cristallo con piedi in marmo che accoglie, spesso, non solo i figli e i nipoti della conduttrice, ma anche gli amici.

Dal salone, poi, si arriva direttamente ad un’attrezzata cucina che rappresenta il regno di zia Mara che ama cucinare preparando manicaretti non solo per il marito Nicola Carraro, ma anche per tutte le persone che frequentano casa sua.

Il gioiello dell’appartamento di Mara Venier è il grande terrazzo, ampio e spazioso, che si sviluppa per tutto il diametro dell’attico e che è spesso la location di cene primaverili ed estive. Mara si occupa personalmente della pulizia del terrazzo come è solita mostrare lei sui social dove, spesso, pubblica anche le immagini di tutto ciò che si vede dal suo terrazzo ovvero alcuni dei monumenti più belli della capitale come San Pietro, l’Altare della Patria e i Fori Imperiali.