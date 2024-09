Mara Venier: età, malattia occhi, dove vive, stipendio, marito Nicola, figli

Chi è Mara Venier: dalla carriera alla vita privata fino alla malattia e al grande amore con Nicola Carraro. Ecco tutte le curiosità.

Mara Venier, la signora della domenica, è una delle conduttrici più amate e apprezzate dal pubblico, ma non tutti sanno che il suo vero nome è Mara Povoleri. Nata a Venezia nel 1950 da mamma Elsa Masci e papà Giovanni Povoleri che lavorava come fruttivendolo. A 17 anni, si trasferisce dal fidanzato a Milano, l’attore Francesco Ferracini con cui si sposa e con il quale forma una famiglia con la nascita della figlia Elisabetta.

Dopo il matrimonio si trasferisce a Roma dove, dopo l’addio al marito, Mara comincia a vendere abiti usati a Campo dei fiori. E’ stato un periodo duro, per la conduttrice, ma anche molto bello come ha confessato lei, anni dopo, ricordando il primo periodo vissuto nella Capitale. L’esordio nel mondo del cinema arriva nel 1971 con Diario di un italiano. Negli anni Novanta decide di lasciare il cinema per dedicarsi totalmente alla conduzione diventando, così, la conduttrice più amata dal pubblico grazie a Domenica In.

Tutte le curiosità su Mara Venier: quanto guadagna e perché è stata operata gli occhi

La vita privata di Mara Venier è stata ricca d’amore e di storie importanti. Dopo la fine del primo matrimonio con Francesco Ferracini con cui ha avuto la prima figlia, Elisabetta, ha avuto una storia importante con Pier Paolo Capponi con cui ha avuto il figlio Paolo nel 1971. Nel 1984, la Venier si sposa nuovamente dopo aver incontrato Jerry Calà da cui divorzia l’anno successivo. Tra i due, però, l’affetto non è mai venuto meno e, ancora oggi, sono molto legati.

Dopo una lunga relazione con Renzo Arbore, la Venier torna single ma l’incontro con Nicola Carraro cambia tutto. I due si sposano nel 2006 ed oggi sono sempre più innamorati e felici. Nicola Carraro è anche il primo sostenitore della moglie che continua a lavorare in Rai percependo un cachet tra i 500 e i 600mila euro anche se non ci sono conferme ufficiali sulle cifre.

Mara Venier, inoltre, ha attraversato un periodo difficile a causa delle operazioni che ha subito agli occhi. “Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa. E ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po’ la vista. Questa è la verità prima che si dicano cose non vere”, ha la conduttrice a Dagospia spiegando la causa degli interventi.