Marco Liorni, chi è e cosa fa il figlio 32enne Niccolò

Sapete che Marco Liorni ha un figlio di 32 anni? Ecco chi e cosa fa Niccolò, il primogenito del conduttore Rai.

Marco Liorni è uno dei conduttori più apprezzati dal pubblico, capace con il suo volto rassicurante e i suoi modi gentili, di conquistare l’affetto di tutti.

Da inviato del Grande Fratello, Marco Liorni ne ha fatta di strada ed oggi è uno dei conduttori Rai più apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Per anni è stato al timone di Reazione e catena mentre, dallo scorso gennaio, ha preso in mano le redini di uno dei programmi di punta di Raiuno ovvero L’eredità portando a casa ottimi risultati.

Della carriera di Liorni si sa davvero tutto, ma della vita privata ci sono dei dettagli che in pochi conoscono. Sposato con Giovanna Astolfi da cui ha avuto le figlie Emma e Viola, Liorni, in realtà, ha alle spalle un precedente matrimonio dal quale è nato il primogenito Niccolò che oggi ha 32 anni.

Niccolò: tutto sul figlio 32enne di Marco Liorni

Niccolò Liorni è il figlio maggiore di Marco Liorni, nato dal primo matrimonio con Cristina, una donna sconosciuta al piccolo schermo e con cui, poi, la storia è finita. Sia di Cristina che di Niccolò non ci sono informazioni: del figlio di Marco Liorni si sa solo l’anno di nascita ovvero il 1992 ma non si sa cosa faccia attualmente nella vita dopo aver concluso gli studi universitari.

Anche sul profilo Instagram del conduttore Rai non ci sono informazioni sul figlio così come non esistono foto. Tra i tanti scatti presenti nella galleria Instagram di Liorni, spiccano le foto della figlia Emma che ha da poco intrapreso gli studi universitari, quelli con l’amatissimo papà, ma nessun contenuto dedicato a Niccolò.

Da sempre molto schivo, discreto e riservato, Liorni non ama molto parlare della propria vita privata preferendo conquistare le copertine per i successi professionali che, negli ultimi anni, sono diventati davvero tanti. In passato, tuttavia, quando i figli erano piccoli, il settimanale Oggi riuscì a pubblicare uno scatto di Liorni con Niccolò adolescente e una piccola Emma.

Crescendo, Niccolò ha sicuramente scelto una strada differente da quella del padre intraprendendo una carriera lontano dal mondo dello spettacolo in cui, invece, il genitore ha trovato il proprio spazio dopo anni di gavetta. Insieme ad una brillante carriera, dunque, il conduttore Rai ha costruito una splendida famiglia con cui ama trascorrere il proprio tempo libero dando ai tre figli tutte le attenzioni di cui hanno bisogno.