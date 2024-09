Marco Liorni curiosità: che laurea ha il conduttore

Marco Liorni, che laurea ha il conduttore de L’eredità? Il percorso di studi prima di diventare il popolare volto Rai.

Dopo essere stato l’inviato più famoso del Grande Fratello, durante le prime, storiche edizioni del reality e una lunga pausa dal piccolo schermo, Marco Liorni ha saputo rilanciare la propria carriera diventando uno dei volti più popolari della Rai nonché uno dei conduttori più apprezzati da addetti ai lavori e pubblico. Dopo diverse esperienze televisive su Mediaset e non solo, nel 2009 approda in Rai dove comincia a condurre programmi come Estate in Diretta e Buon pomeriggio Italia! (fino al 2013), La Vita in Diretta e Telethon ma è con Reazione a catena prima e L’eredità poi che entra ogni giorno nelle case degli italiani regalando grandi ascolti a Raiuno.

Una carriera importante quella di Liorni, costruita mattoncino su mattoncino senza lasciare nulla al caso. Sin da giovanissimo, ha sempre mostrato un’importante propensione per il mondo dello spettacolo, ma consapevole dell’importanza di essere preparato, non ha mai trascurato gli studi riuscendo anche a laurearsi.

Marco Liorni laurea: ecco il titolo di studio del conduttore

Dopo aver frequentato il liceo classico e aver concluso il percorso con la maturità, Marco Liorni ha proseguito gli studi scegliendo una facoltà universitaria umanistica in cui si è poi laureato. L’importante percorso scolastico ha rappresentato la base per dare il via ad una carriera che gli ha permesso sia di lavorare in radio e in televisione, ma anche di fare l’inviato sul posto per alcuni programmi.

Oggi che è papà, il conduttore continua ad attribuire una grande importanza agli studi come ha dimostrato quando la figlia Emma ha conseguito la maturità. “I professori lì davanti a te, il tumulto nello stomaco e nella testa, l’esame che non dimenticherai mai. Dentro hai cose bellissime e quando ti ascolto sento speranza. Andrai dove ti porterà questo istinto vitale potente eppure intriso di fragilità che hai e che riuscirai ad amare proprio perché sono la terra di confine tra te e quello che sta crescendo in te…”, ha scritto all’epoca il conduttore.

Esattamente come Liorni, anche altri conduttori sono riusciti a laurearsi prima di trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo. Tra i nomi più illustri spiccano Maria De Filippi che ha una laurea in giurisprudenza e Paolo Bonolis, laureato in Scienze Politiche, con indirizzo Politiche Internazionali, facoltà scelta dopo aver sostenuto tre esami di giurisprudenza che gli hanno fatto capire di non aver intrapreso la strada giusta.