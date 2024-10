Maria De Filippi, che lavoro faceva prima di diventare famosa

Maria De Filippi è la regina della televisione italiana, ma che lavoro faceva prima di diventare famosa? Il passato della conduttrice.

Maria De Filippi è indubbiamente la regina della televisione italiana. I suoi programmi vanno in onda su canale 5 da anni incollando, ogni volta, milioni di telespettatori. Arrivata in televisione quasi per caso conducendo Amici che, poi, è diventato il talent show noto a tutti, la De Filippi con il tempo, è riuscita a calarsi perfettamente nel suo ruolo portando in tv anche prodotti che, pur essendo sempre uguali, sono sempre più amati dal pubblico come Uomini e donne e C’è posta per te. La De Filippi è ormai diventata la punta di diamante di Mediaset ed è difficile credere che sia arriva in tv quasi per caso.

Eppure, è esattamente così perché prima di incontrare Maurizio Costanzo, la conduttrice non pensava affatto di diventare, un giorno, una presentatrice tv perché, dopo la laurea in giurisprudenza, aveva intrapreso un percorso professionale totalmente diverso da quello che, poi, le ha regalato il successo.

Maria De Filippi: il lavoro prima del successo

Dopo il diploma e aver conseguito la laurea in giurisprudenza, Maria De Filippi ha lasciato Pavia per cominciare a lavorare a Milano per l’ufficio legale di una società produttrice di videocassette. Dal 1989, poi, ha deciso di cambiare e si è trasferita a Roma, per lavorare per un’importante società di consulenza delle Comunicazione, la SIMCO S.r.l.. Quest’ultimo lavoro è quello che ha poi dato la svolta alla sua vita professionale perché in questo periodo conosce Maurizio Costanzo che, con il tempo, la convince a provare a lavorare in tv.

Il debutto in tv di Maria è così avvenuto il 26 settembre 1992 quando fu chiamata a sostituire Lella Costa che, fino a quel momento, aveva condotto il talk show di Canale 5 Amici. Inizialmente, Maria mantiene il format originale di Amici che, poi, con il tempo, è diventato un vero e proprio talent show sostituendo Saranno Famosi che fu vinto da Denis Fantina.

Arrivata, dunque, per caso in tv, Maria è diventata una vera e propria macchina da guerra riuscendo a regalare al pubblico programmi che rappresentano la realtà come Uomini e Donne, C’è posta per te e Temptation Island che ha, come protagonisti, persone comuni alla ricerca dell’amore o alle prese con una crisi di coppia o problemi in famiglia. Dotata di una dialettica importante, dunque, Maria è riuscita a trasformarsi in conduttrice televisiva pur non avendo mai fatto televisione fino al 1992.