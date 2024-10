Maria De Filippi, chi è e cosa fa il fratello

Sapete che Maria De Filippi ha un fratello a cui la conduttrice è molto legata? Ecco chi e cosa fa nella vita l’uomo.

Maria De Filippi non ha segreti per il proprio pubblico che, seguendola sin dall’inizio della sua carriera, conoscono ogni dettaglio della sua vita privata e professionale. Come è noto, Maria ha cominciato la sua carriera in tv quasi per caso dopo l’incontro con Maurizio Costanzo che le ha cambiato totalmente la vita privata e professionale. Con Maurizio Costanzo ha formato una famiglia adottando il figlio Gabriele senza mai trascurare il lavoro.

Dopo aver condotto Amici che, con il tempo è diventato il talent show che conoscono tutti, ha portato in tv altri programmi come Uomini e Donne, C’è posta per te e Temptation Island che, dopo anni, incollano milioni di persone davanti ai teleschermi. La conduttrice, inoltre, ha anche fondato La Fascino, una società di produzione televisiva italiana dove lavora non solo con il figlio, ma anche con il fratello.

Giuseppe: tutto sul fratello di Maria De Filippi

Non tutti lo sanno, ma Maria De Filippi ha un fratello più grande di sette anni che si chiama Giuseppe. Diversamente dalla sorella, ha una vita lontano dal mondo dello spettacolo pur essendo una presenza costante nella vita della conduttrice che, con lui, si concede spesso delle lunghe passeggiate quando non lavora. I due sono cresciuti insieme e, sin da bambini, hanno dimostrato di avere due caratteri molto diversi. Per Maria, il fratello Giuseppe è sempre stato un esempio da seguire e, in alcune interviste, la conduttrice ha spesso parlato di lui svelando dettagli del loro rapporto.

“Tra noi ci sono sette anni di differenza. Per me, era un mito. La sua stanza era il paradiso. Per me entrare in camera sua quando c’era lui era un sogno. Continuavo a bussare. Lui mi diceva di non entrare, io l’ho fatto e mi ha sparato. Volevo fregargli i maglioni, volevo stare dove c’era lui. Io lo spiavo anche da un vetro. E lui fece mettere il compensato”, aveva raccontato la conduttrice a Che tempo che fa.

Sempre nel salotto di Fabio Fazio, la De Filippi raccontò anche un episodio particolare della sua vita in casa con il fratello Giuseppe: “Mi ha sparato perché io entravo sempre in camera sua – ha svelato -. Lui mi aveva detto ‘Se entri, ti sparo’. Mi ha sparato con una Diana 16. Un fucile. Mio padre era un cacciatore. Ho anche un buco in fronte. Mi ha preso in fronte con un pallino. Mi ha ferito, ma non è successo niente. Se mi prendeva l’occhio era grave”.