Maria de Filippi delusa dalla Rai: “Copia Uomini e Donne?”

Maria De Filippi delusa dalla Rai che starebbe per lanciare un nuovo programma molto simile a Uomini e Donne.

Uomini e Donne tornerà in onda il prossimo 9 settembre con una stagione tutta nuova in cui Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, proverà a far formare nuove coppie come accaduto negli anni scorsi. Sono, infatti, tantissimi gli ex protagonisti che, dopo aver trovato l’amore in tv, non solo stanno ancora insieme ma hanno anche formato delle famiglie come Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, Beatrice Valli e Marco Fantini, Clarissa Marchese e Federico Gregucci.

Nella nuova stagione di Uomini e Donne, tuttavia, potrebbe non trovare spazio Gemma Galgani che, dopo essere stata per anni la protagonista indiscussa del trono over, potrebbe lasciare spazio alle colleghe più giovani. Tuttavia, il suo nome continua a destare grande interesse e infatti su di lei avrebbe messo gli occhi la Rai per il lancio di un nuovo programma.

La Rai lancia un format simile a Uomini e Donne: Maria De Filippi perde Gemma Galgani?

Secondo quanto scrive il settimanale “Nuovo Tv”, Mara Venier, a settembre, non tornerà a condurre solo Domenica In ma sarà anche la padrona di casa di un nuovo programma che, a quanto pare, sarebbe molto simile a Uomini e Donne. La trasmissione dovrebbe chiamarsi “Le stagioni dell’amore” e avrebbe caratteristiche identiche a quelle di Uomini e Donne. La decisione della Rai di lanciare un format simile al suo programma storico avrebbe fatto torcere il naso a Queen Mary.

«‘Le stagioni dell’amore’ è una sorta di esperimento sociale che rivoluziona le regole del dating, dove, attraverso l’uso di giovani avatar, i single over danno voce ed espressione a quella vitalità interiore che l’età non cancella», scrive TvBlog, ma quale sarebbe stata la reazione della De Filippi? «Maria non se lo aspettava, è stupita. È convinta però che sarà qualcosa di diverso dal suo Uomini e Donne», scrive Nuovo Tv.

Come se non bastasse, pare che la Rai abbia messo gli occhi anche su Gemma Galgani che, qualora dovesse decidere di lasciare davvero Uomini e donne dove, per anni, è stata la protagonista indiscussa di storie d’amore e litigi vari, potrebbe accettare la corte della Rai e ricoprire un ruolo molto speciale all’interno del programma “Le stagioni dell’amore”. Ad oggi, tuttavia, quella su Gemma è un’indiscrezione che potrebbe essere smentita già il 28 agosto, giorno della prima registrazione di Uomini e Donne.