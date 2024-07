“Chi è il nuovo fidanzato di Maria De Filippi”: la verità sulla vita privata di Queen Mary

Chi è il nuovo fidanzato di Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo? Tutta la verità sulla vita privata della conduttrice.

Maria De Filippi sta vivendo la sua seconda estate senza Maurizio Costanzo, venuto a mancare il 24 febbraio 2023 lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della conduttrice che ha reagito al dolore tornando immediatamente a lavoro.

Dopo l’addio all’illustre giornalista, sono tanti i gossip intorno alla vita privata della conduttrice che sta trascorrendo le vacanze tra la Sardegna, dove è stato girato Temptation Island, programma prodotto dalla Fascino, la sua casa di produzione e la Toscana dove era solita soggiornare durante i mesi estivi anche con Maurizio Costanzo.

In spiaggia, Queen Mary sta sfoggiando un fisico statuario, frutto di un’ottima genetica, ma anche di una sana alimentazione e di un allenamento quotidiano, ma ciò che incuriosisce di più il pubblico è capire se, al suo fianco, ci sia un nuovo amore. Sono tanti i rumors in merito ad un presunto fidanzato di Maria che continua ad essere super discreta e riservata, ma oggi arriva finalmente la verità.

Dopo Maurizio Costanzo, arriva la verità sul nuovo fidanzato di Maria De Filippi

Maria De Filippi è indubbiamente una delle donne più in vista e più chiacchierate della televisione italiana, ammirata dal pubblico per la sua professionalità e schiettezza. Nel corso degli anni, però, il nome della conduttrice è stato spesso al centro del gossip per il matrimonio con Maurizio Costanzo che, tuttavia, ha saputo superare ogni pettegolezzo durando ben 28 anni.

Quello tra il giornalista e la conduttrice è stato un connubio perfetto fatto d’amore, stima e rispetto al punto che, ad oggi, appare davvero difficile immaginare la presenza di un altro uomo accanto a Queen Mary.

Eppure, su Google, i fan continuano a chiedersi chi sia il fortunato che è riuscito a far battere nuovamente il cuore alla De Filippi. Ebbene, nella vita di Maria De Filippi non c’è nessun nuovo fidanzato. Il cuore di Queen Mary batte solo per il figlio Gabriele e i suoi adorati cani.

Dopo aver vissuto un amore così importante accanto a Maurizio Costanzo, la De Filippi sembrerebbe aver chiuso la porta del suo cuore. Attualmente, trascorre le sue giornate con gli amici e la famiglia dedicando gran parte del suo tempo al lavoro dove è circondata dall’affetto di tutti i suoi collaboratori con cui è pronta a realizzare una nuova stagione di Uomini e Donne la cui data di partenza è già stata ufficializzata.