Martina Colombari, dopo il silenzio arriva la dichiarazione ufficiale sul figlio Achille Costacurta

Dopo il lungo silenzio, arriva la dichiarazione ufficiale di Martina Colombari sul figlio Achille Costacurta: ecco cosa ha detto.

Martina Colombari e Alessandro Costacurta, come genitori, non stanno attraversando momenti facili. La coppia, sposata dal 2004, ha avuto un figlio, Achille, finito nel mirino del web per alcuni video social che hanno fatto discutere. Da parte dei genitori, però, non è mai arrivata alcuna dichiarazione: entrambi, infatti, hanno preferito fare silenzio e affrontare il tutto privatamente.

Nelle scorse settimane, però, la donna si è concessa una vacanza con il marito in montagna e, in quell’occasione, non solo è tornata sui social pubblicando alcune foto ma ha anche scritto delle didascalie che sembrerebbero essere un riferimento indiretto a quanto vissuto dalla propria famiglia.

Martina Colombari: cosa ha detto sul figlio Achille Costacurta

Martina Colombari ha sempre preferito non commentare i vari contenuti social del figlio Achille che, in alcune occasioni, è andato anche contro di lei. A distanza di qualche giorno, però, l’ex Miss Italia ha deciso di commentare, a suo modo, la situazione pubblicando alcune frasi emblematiche sui social. Con delle foto in cui si mostra sorridente in mezzo alla natura, la Colombari ha così condiviso il proprio stato d’animo con delle frasi.

“Non si può sempre avere una buona giornata. Ma si può sempre affrontare una brutta giornata con un buon atteggiamento”, le parole della Colombari che, a detta dei fan, farebbero riferimento alla situazione del figlio.

Se mamma Martina Colombari si lascia andare a frasi particolari, Achille Costacurta che assomiglia fisicamente ad entrambi i genitori, cambia registro sui social mostrandosi in compagnia della nonna con cui ha dato vita ad un divertente siparietto conquistando i followers. “1930 e ancora spinge” ha scherzato il ragazzo nella didascalia, scrivendo: “Quando chiedono alla tua nonnina bis del cuore di andare in ospizio…”.

Nel filmato, la nonna scherza sulla possibilità di trasferirsi in quello che chiama “l’asilo dei vecchietti” aggiungendo, però, di “non essere ancora pronta”. Nel video, inoltre, i due si gustano un delizioso caffè e, prima di salutarla, Achille riempie la nonna di baci.

Un video decisamente diverso da quelli che, nelle scorse settimane hanno scatenato polemiche e in cui mostra tutta la dolcezza e l’amore di un nipote nei confronti della nonna. “Un ragazzo che vuole così bene alla sua nonna non può che avere un cuore puro e molto sensibile”, “Questo ragazzo è dolce, forse solo un po’ fragile” e ancora “Dolcissimo”, “È un bravo ragazzo”, “Così ci piaci“, scrivono i followers sotto il filmato.