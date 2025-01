Scoppia la polemica su Martina De Ioannon: il gesto dell’ex tronista ha scatenato i commenti. Nessuno se lo aspettava

Martina De Ioannon ha concluso il suo percorso da tronista di Uomini e Donne decidendo di uscire dallo studio abbracciata a Ciro Solimeni. La sua scelta ha visto come “sconfitto” Gianmarco Steri che invece per volere di Maria De Filippi è salito a sua volta sul trono, a riempire uno dei posti vacanti, lasciati in maniera discutibile dai suoi ormai ex colleghi Alessio Pecorelli e Michele Longobardi.

Queen Mary premia sempre la sincerità ed è quella che ha visto nel cuore di Gianmarco che per il no di Martina è apparso visibilmente scosso. L’ex calciatore romano infatti ha vissuto quest’ esperienza senza filtri mostrandosi molto preso da Martina e pronto ad iniziare una relazione con lei.

L’imprenditrice, ex volto di Temptation Island invece ha preferito donare il suo cuore all’ altro pretendente, Ciro, spiegando questi suoi sentimenti con le lacrime agli occhi e paralizzando dalla delusione Gianmarco, il quale ha lasciata lo studio affranto. Nel salutare Maria De Filippi, ha ricevuto da quest’ ultima una lettera con l’invito di leggerla in privato e così è stato.

Sui social i fan di Martina sono increduli

Gianmarco nella puntata successiva è tornato in studio raccontando di aver letto quella lettera e di aver ricevuto la proposta di diventare il nuovo tronista. Proposta che ovviamente ha accettato con estrema gioia. La novità già ampiamente annunciata tramite le anticipazioni è approdata anche a Verissimo dove la neo coppia di Uomini e Donne Martina e Ciro sono stati invitati.

E qui è successo quello che oggi mette in confusione i fan dell’ ex tronista. Martina nel salotto di Silvia Toffanin ha confidato di essere molto felice per Gianmarco ma ecco che sui social qualche giorno fa è accaduto l’impensabile. Qualcuno ha commentato il nuovo ruolo di Gianmarco all’interno di Uomini e Donne ironizzando sul fatto che dopo tutto quel dolore mostrato davanti alle telecamere si è ripreso abbastanza in fretta visto che è apparso molto felice.

Il commento non è passato inosservato a Martina, la quale non ha esitato a mettere un like. Un’approvazione che è stata vista da molti come una frecciatina, soprattutto ingiusta, in particolar modo da Lorenzo Pugnaloni che ha immediatamente reso pubblica la questione scrivendo un lungo post contro Martina accusandola di non essere stata molto credibile. “Non comprendo il significato dietro. In televisione tutti amici e tutti che augurano il meglio, poi sui social il contrario”, fa sapere Pugnaloni sui social.” ha scritto Pugnaloni che aggiunge: “Eppure ha voluto sottolineare a Verissimo che aveva fatto bene ad accettare il trono, poi però questi gesti. Al posto di Martina anche a me avrebbe fatto effetto vedere un ragazzo che fino a due minuti prima piangeva per me, prendere e volare sul trono. Ma non che a Verissimo dici una cosa e poi con i social fai capire altro”