Massimiliano Ossini, chi è e cosa fa la sua bellissima moglie. Tutto sulla sua vita privata

Chi è la moglie di Massimiliano Ossini e cosa fa nella vita? Tutto sulla dolce meta del conduttore e concorrente di Ballando con le stelle.

Massimiliano Ossini, conduttore Rai, amante della natura, si sta mettendo in gioco come concorrente di Ballando con le stelle 2024. Puntata dopo puntata sta migliorando e conquistando i consensi della giuria ma anche del pubblico che apprezza sempre di più la sua umiltà e simpatia. Tra il pubblico, durante le puntate di Ballando con le stelle, c’è sempre la moglie che tifa per lui e lo sostiene a distanza. La bellezza della moglie di Massimiliano Ossini non è passata inosservata.

Donna elegante e raffinata, è sempre molto schiva e discreta pur supportando il marito in ogni scelta. Insieme da anni, hanno formato una splendida famiglia, ma chi è davvero la moglie di Ossini?

Laura Gabrielli: chi è la moglie di Massimiliano Ossini

La moglie di Massimiliano Ossini si chiama Laura Gabrielli e non lavora nel mondo dello spettacolo. E’ un’imprenditrice e ha conosciuto il marito quando lei aveva 28 anni e lui 23. Laura ha sempre lavorato nell’azienda di famiglia, il gruppo Gabrielli che si occupa di distribuzione alimentare e di cui, dal 2015, è vicepresidente. La coppia ha tre figli: Carlotta nata nel 2004, Melissa nel 2005 e Giovanni nel 2008.

Laura Gabrielli ha vissuto un momento particolarmente difficile a causa della scoperta di un tumore alla tiroide mentre era incinta. Nonostante tutto, ha portato a termine la terza gravidanza realizzando il sogno di diventare mamma. A raccontarlo, nel 2018, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale DiPiù è stato lo stesso conduttore.

«Mia moglie aveva un tumore, i medici le dissero di abortire. Giovanni è nato e stanno entrambi bene» – raccontava all’epoca il conduttore. «Un giorno si è recata dal medico perché si era accorta che stava dimagrendo troppo. Dopo la visita mi chiamò e mi disse: “Ho due notizie: una buona e una cattiva. La buona è che sono incinta, la cattiva è che ho un tumore alla tiroide, che però intacca anche tutti i linfonodi del collo, ben 34″. I medici, fra l’altro, dissero a mia moglie: “Deve interrompere la gravidanza, altrimenti non potrà curarsi, sarebbe troppo rischioso sia per lei sia per il bambino”».

Ossini e la moglie, però, non si sono arresi chiedendo il parere di un altro medico. «Al quarto mese, quando i medici si sono resi conto che il feto non avrebbe avuto problemi, con un delicato intervento chirurgico le hanno tolto la tiroide e tutti i linfonodi del collo. Poi quando Giovanni è nato, senza complicazioni, si è sottoposta a cicli di radioterapia», concludeva il conduttore.