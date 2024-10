Massimiliano Ossini ha una figlia bellissima: chi è la 20enne Melissa, sua fotocopia

Melissa è la bellissima figlia di Massimiliano Ossini: con il suo fascino ha incantato il pubblico di Ballando con le stelle: ecco chi è.

Durante la puntata di Ballando con le stelle 2024 trasmessa il 19 ottobre, il pubblico di Raiuno è stato sorpreso dalla presenza, tra il pubblico, di una bellissima ragazza dagli occhi di ghiaccio e dal sorriso radioso. Capelli lunghi, occhi vivaci e sinceri e un sorriso davvero coinvolgente per Melissa che, a 20 anni, è la fotocopia di papà Massimiliano Ossini che, durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, dopo aver ascoltato i giudizi della giuria sulla sua esibizione, l’ha raggiunta tra il pubblico per salutarla.

Le telecamere del programma del sabato sera di Raiuno si sono soffermate su Melissa riprendendola più volte e scatenando la curiosità intorno alla vita privata di Ossini che è sposato con Laura Gabrielli ed è papà non solo di Melissa, ma anche di Carlotta nata nel 2004 e Giovanni nel 2008.

Tutto su Melissa, la bellissima figlia di Massimiliano Ossini

Melissa, la secondogenita di Massimiliano Ossini e Laura Gabrielli ha 19 anni e ha debuttato in tv partecipando, nel 2023, ad una puntata di Domenica In di cui è stato ospite il papà. Nel salotto di Mara Venier, il conduttore ha ripercorso tutta la propria carriera per poi soffermarsi sulla sua vita privata.

“Mia moglie è di Ascoli, l’ho conosciuta in montagna. E’ lei che mi ha fermato in discoteca. Mi sono sposato giovane, quest’anno festeggiamo 20 anni di matrimonio. Abbiamo tre figli: Carlotta, 19 anni compiuti da poco, Melissa, quasi 18 e Giovanni, 15 anni. Loro ci hanno costretto a viaggiare, ci hanno imposto che almeno due volte l’anno dobbiamo partire insieme”, le parole di Ossini nel salotto di Domenica In dove Melissa, per fare una sorpresa al padre insieme alla sorella Carlotta, aveva anche intonato “Non mi avete fatto niente”, brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro, lasciando tutti a bocca aperta.

Non si sa cosa studi ma è probabile che Melissa abbia una passione per la musica. Su Instagram è seguita da più di 10mila followers a cui regala spesso foto in cui non solo sfoggia la sua bellezza, ma anche i bellissimi momenti che trascorre con la propria famiglia.

Parlando del rapporto con i figli, in passato, Ossini ha ammesso: “Sono troppo cresciute. Ero un padre geloso, adesso che portano qualche amichetto a casa è una tragedia. Ma è bello, è l’adolescenza e si devono divertire. La grande ci ha abbandonato perché sta facendo il college in Inghilterra”.