Mauro Corona, la (rarissima) foto con le sue due bellissime figlie: chi sono, cosa fanno e la storia di dolore

Della vita privata di Mauro Corona non si sa tantissimo, ma ora spunta la rarissima foto con le due bellissime figlie: ecco chi sono.

Mauro Corona è un uomo che, nonostante le avversità della vita, ha sempre saputo rialzarsi rimboccandosi le maniche. Dopo la scelta della mamma di abbandonare la famiglia per sfuggire ai maltrattamenti del marito, il giovane comincia a lavorare imparando a scolpire il legno. Appassionato della montagna, decide d’imparare a scalare anche le grandi vette per poi dedicarsi ai libri diventando, negli anni, un affermato scrittore.

Negli ultimi anni, grazie all’incontro con Bianca Berlinguer con cui è nato un rapporto d’amicizia e che l’ha voluto come ospite fisso prima nel programma Cartabianca e poi nel talk show È sempre Cartabianca che conduce su Rete 4, è anche diventato un volto molto popolare. Oggi, il web è curioso di scoprire qualcosa in più della sua vita privata e, scorrendo la galleria del suo profilo Instagram, spunta una foto in compagnia delle sue bellissime figlie.

Mauro Corona e la foto in montagna con le figlie: boom di like

Mauro Corona è sposato con Francesca e con lei ha avuto quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina. Lo scrittore e scultore raramente si mostra in pubblico in compagnia dei figli anche se ha fatto un’eccezione concedendo un’intervista a Verissimo insieme alla figlia Marianna che ha parlato anche dell’importante lotta personale con la malattia. Tuttavia, sul profilo Instagram, Corona condivide spesso foto del suo passato e tra queste spicca una in cui è con due delle sue figlie.

Non si sa chi siano, ma nella foto appare evidente la somiglianza tra le ragazze e Mauro Corona che ha trasmesso la passione per la montagna. Con l’abbigliamento giusto per affrontare una gita in altura, l’uomo posa insieme alle sue figlie per avere un ricordo indelebile di una meravigliosa gita in famiglia. Una foto rarissima quella di Mauro Corona in versione papà che è piaciuta tantissimo al web che ha inondato il post di like e commenti.

“Bellissima famiglia“, scrive una signora. “Bellissime ragazze“, aggiunge un’altra. E ancora: “Avrei voluto anche io un padre con cui andare a camminare in montagna”, “Che bella foto, le tue figlie ti assomigliano molto. Sono fortunate ad avere un padre come te, speciale e pieno di passione per la natura e per la vita. Vi abbraccio virtualmente tutti e tre“.