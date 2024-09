Mauro Corona, quanto guadagna a È sempre Cartabianca: stipendio e cifre

Quanto guadagna Mauro Corona come opinionista fisso di È sempre Cartabianca: lo stipendio di ogni singola puntata.

Mauro Corona, scrittore, alpinista, scultore e opinionista, è un volto televisivo molto popolare per la partecipazione, come ospite fisso, alla trasmissione condotta da Bianca Berlinguer “È sempre Cartabianca“. Con la sua schiettezza, Corona è ormai diventato un volto molto amato dal pubblico che lo segue con affetto anche sui social dove, spesso, pubblica foto delle sue escursioni oltre che del suo lavoro.

Sempre con un look sportivo e casual, Corona regala ai suoi ammiratori anche foto di famiglia, in particolare con le figlie a cui è molto legato. Della vita privata e professionale di Mauro Corona si conoscono davvero tanti dettagli ma ciò che i telespettatori di Rete 4 si chiedono è quanto guadagni con la sua partecipazione al talk show politico.

Stipendio Mauro Corona: la verità su pensione e cachet per È sempre Cartabianca

Classe 1950, dopo aver conquistato la fiducia di Bianca Berlinguer partecipando ad una puntata di Cartabianca, in onda su Raitre dal 2016 al 2023, ha seguito la giornalista e conduttrice anche nella sua nuova avventura in Mediaset. Senza peli sulla lingua, lo scrittore e alpinista commenta i vari temi della puntata scatenando anche diversi dibattiti. La sua presenza in trasmissione è molto apprezzata dai telespettatori che, tuttavia, si chiedono a quanto ammonti il suo stipendio.

Ad oggi, non si sa se Corona percepisca una pensione e sul cachet che gli garantirebbe È sempre Cartabianca si parla di 500 euro a puntata. Sul tema, tuttavia, ha parlato proprio Corona nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della sera. Alla domanda di Stefano Lonzerotto che gli ha chiesto se la cifra tra i 500 e i 1500 euro di cachet a puntata fosse reale, ha risposto: «Seee, 1.500 se li attaccano in quel posto! Non mi servono i soldi. Vado lì per dare la voce a chi non ce l’ha. E anche un po’ per vanità, non lo nego».

Nessuna esigenza economica, dunque, per Corona che continua a partecipare al programma di Bianca Berlinguer sia per passione, ma anche per l’amicizia che li lega. Non è un caso, infatti, che i due abbiano trascorso del tempo insieme in montagna lontani dagli studi televisivi. «Piace perché risultiamo così diversi e comunica allegria, bene prezioso di questi tempi. Ormai, abbiamo un rapporto di affetto. Ne abbiamo passate, di vicissitudini», le parole della giornalista in un’intervista al Corriere della sera.