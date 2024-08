MaXXXine: trailer, cast e trama del film di Ti West con Mia Goth

MaXXXine è un film di Ti West, terzo capitolo della trilogia X con protagonista Mia Goth. Vediamo trailer, cast e trama. Il 21 agosto esce nella sale MaXXXine, diretto da Ti West. Il film è il terzo capitolo della trilogia iniziata con X: A Sexy Horror Story e proseguita con Pearl. In tutti i film la protagonista è Mia Goth.

Nel 2022 il regista americano Ti West ha firmato la regia del film X: A Sexy Horror Story. Il film si è rivelato fin da subito un successo di critica e pubblico, anche grazie al suo fascino vintage e alle intuizioni non banali del regista. Convincente anche la prova attoriale di Mia Goth, divisa tra il ruolo della protagonista e quello dell’antagonista. Nello stesso anno esce Pearl, prequel e secondo capitolo della trilogia, nel quale West gioca con il suo lato più autoriale senza mai perdere la bussola dell’intrattenimento gore.

Ora è il momento di MaXXXine, che nella cronologia degli eventi è un sequel di X: A Sexy Horror Story. In attesa dell’uscita nelle sale il 21 agosto, scopriamo la trama del film, il cast e il trailer.

MaXXXine: la trama del film

Maxine Minx è una giovane attrice di film a luci rosse. Dopo aver ottenuto un certo successo nei film per adulti, la ragazza ha l’occasione di recitare da protagonista in una pellicola horror, The Puritan II. Una strana figura, però, sta minacciando il mondo di Hollywood, un misterioso assassino che uccide a sangue freddo giovani attrici. La carriera artistica della ragazza è a rischio, così come la sua vita, quando il suo oscuro e brutale passato sembra sul punto di essere rivelato.

MaXXXine: cast e trailer del film

Il cast del film è di alto livello. Mia Goth interpreta il ruolo della protagonista, Maxine Minx. Nel cast troviamo anche: Elizabeth Debicki (Il grande Gatsby, Guardiani della Galassia Vol. 2, Tenet, The Crown); il cantante Moses Sumney (alla sua prima esperienza cinematografica); Michelle Monaghan (Mission: Impossible – Fallout, Source Code, True Detective); Bobby Cannavale (The Watcher, Blonde, Jumanji – Benvenuti nella giungla); Lily Collins (Mank, Shadowhunters – Città di ossa); la cantante Halsey; Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul, The Boys) e Kevin Bacon (Footloose, Tremors, Mystic River).

Di seguito il trailer di MaXXXine.