Mediaset, cambio programmazione: cosa succederà a dicembre

Mediaset cambia la programmazione di dicembre stravolgendo le abitudini del pubblico: ecco quali programmi andranno in onda.

Novità importanti nella programmazione Mediaset già da novembre e che diventeranno sempre più importanti a dicembre. La prima e vera novità è la sospensione di Endless Love nella programmazione quotidiana. Addio, quindi, alle puntate delle 14.10 su canale 5 della soap opera turca che saranno sostituite dai nuovi episodi di Segreti di famiglia, la fiction turca trasmessa la domenica sera in prima serata e poi sospesa per lasciare spazio a La Rosa della vendetta che si sta avvicinando all’epilogo.

L’importante novità sarà attuata da lunedì 11 novembre. Le nuove puntate di Segreti di famiglia andranno così in onda, dal lunedì al venerdì, prima di Uomini e donne. La fiction turca, inoltre, andrà in onda anche a dicembre in prima serata.

Mediaset, cambia la programmazione: cosa vedremo su canale 5 a dicembre

Cambio di programmazione a dicembre per canale 5 che, in prima serata, regalerà ai telespettatori, le nuove puntate di Segreti di famiglia che dovrebbero andare in onda la domenica sera. Dopo essere stata sospesa per lasciare spazio a La rosa della vendetta, ormai giunta quasi al termine, Segreti di famiglia occuperà lo spazio occupato finora proprio da La rosa della vendetta. Dopo il grandissimo successo ottenuto con Terra amara, Mediaset continua a puntare su produzioni turche mandando in onda La Rosa della vendetta, Endless Love e Segreti di famiglia.

Le novità, però, riguardano anche altre produzioni. In prime time, a dicembre, andrà in onda una serata evento dedicato a Il Volo in onda dalla Valle dei Templi in Sicilia, che sarà trasmessa il 24 dicembre su Canale 5. Esattamente come accaduto nelle ultime due edizioni, inoltre, anche il Grande Fratello non si ferma e continuerà ad essere trasmesso, durante il periodo natalizio, il martedì in prima serata.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, è ormai entrato nel vivo con dinamiche sempre più avvincenti. Oltre alla storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta con quest’ultima che lo ha scelto dopo aver messo un punto al rapporto con Javier Martinez, l’ingresso di Federica Petagna è destinato a movimentare la casa già a dicembre con l’ingresso dell’ex fidanzato Alfonso, come annunciato in anteprima da Dagospia.

Nonostante il periodo natalizio, dunque, la programmazione Mediaset non si ferma, ma si rinnova per soddisfare le esigenze di tutto il pubblico, sia di chi segue costantemente i vari programmi sia chi lo fa sporadicamente durante le vacanze.