Mediaset dice addio al suo volto di punta: cosa succede a Piersilvio Berlusconi

Mediaset si prepara a salutare un volto di punta delle sue reti: cosa sta accadendo a Piersilvio Berlusconi.

Dopo aver scelto di separarsi da Barbara D’Urso che, da più di un anno, ha lasciato la conduzione di Pomeriggio 5, Mediaset si prepara a perdere un alto volto di punta delle proprie reti. La Rai, infatti, alle prese con il post Amadeus che, per il momento, sta pensando di riportare “a casa” uno dei conduttori più amati dal pubblico e che da diversi anni lavora a Mediaset con grande successo.

Attualmente, il post Amadeus sta dando ragione alla Rai che scegliendo Stefano De Martino come conduttore di Affari tuoi, ha fatto la scelta giusta per gli ascolti che, ogni sera, il conduttore napoletano porta a casa. La prova del nove, però, arriverà a febbraio quando Carlo Conti salirà sul palco del Teatro Ariston per condurre il Festival di Sanremo dopo cinque edizioni targate proprio Amadeus. Nella prossima stagione televisiva, oltre che su De Martino e Conti, la Rai potrebbe puntare anche su un volto popolarissimo come Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis verso la Rai? Cosa sta accadendo a Mediaset e la scelta di Piersilvio Berlusconi

Paolo Bonolis, con i suoi programmi, assicura ascolti importanti a Mediaset. L’ultima edizione di Ciao Darwin non ha deluso le aspettative così come Avanti un altro che tornerà presto in onda con 100 nuove puntate. Il game show del preserale è uno dei programmi più amati dal pubblico ma la prossima edizione di Avanti un altro potrebbe segnare la fine dell’avventura professionale di Bonolis a Mediaset.

Le nuove puntate di Avanti un altro faranno compagnia ai telespettatori per circa tre mesi per poi lasciare spazio a Gerry Scotti e al game Caduta libera. In attesa del ritorno di Avanti un altro, non si placano le voci che vorrebbero un ritorno del conduttore in Rai dove ha lavorato già in passato. Il ritorno in Rai di Bonolis ruoterebbe intorno alla possibilità di riportare in tv Il senso della vita, un format a cui il conduttore è legatissimo e che più volte ha provato a riportare in tv.

Di fronte alla disponibilità della Rai di permettergli di realizzare una nuova edizione de Il senso della vita, Bonolis potrebbe pensare davvero di lasciare Mediaset e tornare in Rai come ha fatto, seppur da ospite, accettando l’invito di Carlo Conti come giudice speciale dell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2024. Piersilvio Berlusconi, dunque, tenterà di trattenere Bonolis a Mediaset o lo lascerà andare?