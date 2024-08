Mediaset, il dramma del conduttore amatissimo: come sta dopo il ricovero

Paura per un conduttore Mediaset che è stato ricoverato con urgenza in ospedale: ecco come sta e cos’è successo.

I conduttori Rai e Mediaset che, ogni giorno, entrano nelle case degli italiani, diventano dei membri di famiglia a tutti gli effetti per i telespettatori che provano affetto e stima. Sono davvero tanti i nomi di personaggi tv che godono di profonda stima da parte del pubblico che, nel corso degli ultimi anni, si è legato anche ai volti più giovani che, però, con tanto lavoro e dedizione, sono riusciti a conquistare un piccolo posto al sole in tv.

Tra questi c’è sicuramente anche il conduttore Mediaset che, nelle scorse settimane, ha fatto preoccupare tantissimo i suoi fan annunciando di essere stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Per lui, dunque, è stata un’estate particolare anche se, fortunatamente, tutto pare stia tornando nella norma.

Chi è il conduttore Mediaset ricoverato in ospedale

L’estate non è stata particolarmente piacevole per Nicolò De Devitiis, conduttore Mediaset ma soprattutto uno degli inviati de Le Iene Show più amati dal pubblico. Con un video Tik Tok, infatti, ha annunciato di essere ricoverato in ospedale a causa di una polmonite. Tutto è accaduto durante la registrazione di una pubblicità: sul set, infatti, si è sentito improvvisamente male facendo preoccupare tutti.

“Sudavo freddo, ma finisco e torno a casa: 40 di febbre“, ha confessato lui, “Erano anni, decenni, che non mi capitava. Per qualche giorno continua febbre e tosse, così prima di dover andare a presentare un evento a Napoli, per scrupolo vado a farmi una visita dal mio pneumologo“.

Dopo una serie di controlli approfonditi gli è stata diagnosticata una grave polmonite portando i medici a ricoverarlo in ospedale per fargli seguire una terapia d’urgenza e specifica. Nicolò ha così documentato la degenza in ospedale con alcuni contenuti social fino al giorno delle dimissioni. “Sono stati 8 giorni strani, ma belli, che tutto sommato ci volevano. credo che niente accada mai per caso.

“Ora me ne torno a casa dove proseguirò la terapia per altri 10gg, ma il più è fatto, grazie per tutto l’affetto arrivato da ogni parte. Non so cosa siamo, ma siamo qualcosa”, ha scritto prima di lasciare l’ospedale. Fortunatamente, l’inviato delle Iene si sta riprendendo e ha potuto trascorrere anche dei giorni di vacanza in Puglia godendosi il sole, il mare, ma soprattutto la famiglia e gli amici prima di tornare ufficialmente a lavoro.