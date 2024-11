Mediaset, Piersilvio ha deciso: cosa succederà al programma più amato, cambia tutto

Clamorosa decisione da parte di Piersilvio Berlusconi per Mediaset: sta per cambiare tutto, ecco cosa accadrà al programma più amato.

Piersilvio Berlusconi ha deciso ufficialmente la sorti del programma più amato e, almeno per il momento, non torna indietro. L’annuncio è arrivato dopo il debutto di un nuovo reality show che, per ascolti, non ha soddisfatto le aspettative della rete. Un risultato che ha convinto i vertici Mediaset a stravolgere in parte il palinsesto invertendo i giorni della messa in onda di due dei programmi più attesi dell’attuale stagione televisiva.

In vista dei numerosi cambiamenti che saranno attuati a dicembre per evitare di perdere ascolti in un periodo particolare come quello delle festività natalizie, già dalla prossima settimana, le prime serate di canale 5 avranno due novità importanti che stanno già creando malumore tra i telespettatori.

La decisione di Mediaset che non piace al web: cosa ha scelto Piersilvio Berlusconi

Martedì 5 novembre, in prima serata su canale 5, ha debuttato la nuova edizione de La talpa condotta da Diletta Leotta. La prima puntata del reality show non ha convinto totalmente il pubblico avendo incollato davanti ai teleschermi 2.250.000 telespettatori, share 14,04%. Da qui la scelta di Mediaset di cambiare il giorno della messa in onda del reality show garantendo a Diletta Leotta una prima serata che, da sempre, è dedicata ai reality ovvero il lunedì sera.

Una scelta dettata dalla volontà di garantire a La talpa intorno alla quale c’era tanta curiosità un pubblico abituato a guardare i reality sperando, così, di avere ascolti maggiori. A farne le spese, però, è il Grande Fratello 2024. Il reality condotto da Alfonso Signorini ha debuttato con due puntate settimanali, il lunedì e il giovedì, per poi andare in onda solo il lunedì sera. Con il ritorno in tv de La talpa, però, tutto cambia.

Il Grande Fratello, infatti, lascia il prime time del lunedì per occupare quello del martedì. Una scelta aziendale che tutta la squadra del Grande Fratello ha dovuto accettare ma che lascia l’amaro in bocca ai telespettatori che, da sempre, sono stati abituati a seguire il reality il lunedì o il giovedì sera.

Non si sa, tuttavia, quanto tale scelta possa essere positiva per La talpa perché il reality condotto da Diletta Leotta andrà a scontrarsi con una fiction Rai attesissima ovvero L’amica geniale che, da lunedì 11 novembre, tornerà in onda su Raiuno con la quarta ed ultima stagione.