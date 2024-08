Meghan lo comanda a bacchetta, William furioso con lui, per Harry vita dura

Meghan Markle comanda a bacchetta il marito principe Harry. Gli dice cosa deve fare minuto per minuto, come fosse un bambino. Lo rivela il Mirror: “L’ordine diretto di Meghan Markle al principe Harry durante il tour in Colombia scoperto da un lettore del labiale”.

Il lettore del labiale ha condiviso lo scambio segreto tra i due mentre salutavano i sostenitori che li festeggiavano all’inizio del viaggio in Colombia della coppia ex reale.

Ma non finisce qui. Il giornale inglese cerca di rovinare la festa a Meghan e Harry, con un altro scoop: “Il principe William ‘furioso’ con Harry e Meghan per il viaggio in Colombia e ‘vuole rilasciare una dichiarazione’.

Si dice che il principe William sia “furioso” con suo fratello il principe Harry e Meghan Markle per il loro viaggio in Colombia, dopo che la coppia è stata soprannominata “reali fuorilegge”. Riferiscono Zasha Whiteway-Wilkinson e Scarlett O’Toole: “Il principe Harry e Meghan si sono imbarcati in un viaggio in Colombia. Sono arrivati nella capitale Bogotà e si sono uniti al vicepresidente Francia Márquez e al marito, Rafael Yerney Pinillo, per

una colazione di lavoro”.

E mentre facevano il loro debutto nel tour, Harry ha avvolto un braccio protettivo attorno alla schiena della moglie. Poco dopo il fatto rivelatore: mentre Meghan e Harry uscivano da un edificio accolti con un caloroso saluto da parte dei fan, un lettore del labiale ha scoperto uno scambio di battute tra la coppia, e sembra che Maghan abbia dato un ordine diretto al marito.

Secondo il lettore del labiale professionista Nicola Hickling, Meghan ha mormorato a bassa voce un ordine a Harry, dicendo semplicemente “mano”, prima che lui rispondesse “Ecco qua”. In seguito, la coppia ha visitato la scuola per bambini, il Colegio Cultura Popular, a Bogotà, dove sono stati ricevuti dal preside dell’istituto, Leonel Umaña Parra, e da José David, uno studente della scuola.

Meghan e Harry sono stati invitati in Colombia dal vicepresidente Marquez e hanno un programma fitto di impegni che include incontri con i leader e discussioni sul problema del cyberbullismo. Nel frattempo, prenderanno anche parte a un summit che coinvolge esperti, attivisti e membri della comunità che stanno lavorando per creare ambienti online più positivi

Harry e Meghan a Bogotà saranno ospiti d’onore di un pranzo offerto dal vicepresidente Márquez, prima di incontrare i concorrenti degli Invictus Games della Colombia. La Colombia è diventata il primo paese sudamericano a unirsi all’evento sportivo del principe Harry che prevede la competizione tra veterani di guerra disabili e feriti in guerra.

#PrinceHarry added, “For as long as people are allowed to spread lies, abuse, then social cohesion as we know it has completely broken down…now what happens online within a matter of minutes transfers to the streets.”

In the wake of the killing of three young girls in Southport pic.twitter.com/2Ux5UnFxLR

— HRH Zola SugaCane💃🏿❤️ Brazen Hussy💃🏿 (@Mrs_K_Suleiman) August 16, 2024