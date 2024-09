Meghan Markle, spunta fuori un dettaglio agghiacciante: “Terrore e paura”

Meghan Markle senza pace: piove una nuova accusa sulla moglie del Principe Harry. Ecco cosa sta accadendo.

Non c’è pace per Meghan Markle e il Principe Harry che, pur vivendo da anni negli Stati Uniti, continuano ad essere al centro di gossip e pettegolezzi vari. L’ultimo riguarda la Duchessa del Sussex che è finita al centro di diverse voci a causa del rapporto con il suo staff. Diversamente da Kate Middleton che sarebbe amatissima anche dal suo staff, Meghan non avrebbe un rapporto idilliaco con i suoi collaboratori al punto da essere stata definita “Duchess Difficult” ovvero “Duchessa Difficile”.

Meghan, in particolare, sarebbe solita “terrorizzare e svilire“ i collaboratori e l’accusa arriverebbe dall’autorevole tabloid Hollywood Reporter ma è stata anche ripresa dal Daily Mail. Stando a quello che si legge sui tabloid, la Markle “sminuirebbe i suoi dipendenti e non accetterebbe consigli”.

Meghan Markle, la dura accusa dello staff: ecco cos’è successo

Non sarebbero tante le persone felici di lavorare con Meghan Markle che, secondo il magazine Hollywood Reporter, non solo renderebbe difficile la vita dei propri collaboratori sul lavoro, ma sarebbe anche propensa a “cambiare idea velocemente”. Il magazine, inoltre, descrive la Duchessa del Sussex come una “una donna inflessibile, che gira per casa come un dittatore in tacchi a spillo impartendo ordini e riducendo le persone in lacrime”.

L’accusa mossa alla Markle sarebbe accompagnata anche da prove evidenti come le dimissioni del capo dello staff Josh Kettler, che avrebbe abbandonato il suo ruolo lo scorso agosto perché stanco dei continui “capricci” della Markle che era solita chiamarlo anche alle cinque del mattino. Le dimissioni di Kettler che sarebbero arrivate di comune accordo con la Markle, sarebbero, in realtà, la dimostrazione del suo atteggiamento duro nei confronti di tutti i collaboratori.

In realtà, non è la prima volta che tale accusa viene rivolta alla moglie del Principe Harry. Già durante i primi anni del matrimonio vissuti in Inghilterra, i tabloid britannici avevano cominciato a parlare dei suoi, presunti capricci nei confronti dei collaboratori. Dopo il trasferimento negli Stati Uniti, la situazione non sarebbe cambiata e a rendere più complicata la situazione sarebbe anche l’atteggiamento di Harry che asseconderebbe la moglie non riuscendo ad instaurare rapporti civili con i propri collaboratori.

Non è un bel periodo, dunque, per il Principe Harry che, dopo aver festeggiato il 40esimo compleanno senza la presenza di Re Carlo e di Camilla che, con un gesto, hanno creato una situazione imbarazzante, deve gestire anche i pettegolezzi sulla moglie.