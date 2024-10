Milly Carlucci, chi sono i figli: tutto su Angelica e Patrick Donati

Chi sono Angelica e Patrick Donati? Tutto quello che c’è da sapere sui figli di Milly Carlucci e cosa fanno nella vita.

L’incredibile successo di Milly Carlucci è dovuto indubbiamente al suo talento e alla qua professionalità, ma anche ad una vita privata serena e tranquilla. Dal 1985, quando aveva 32 anni, Milly Carlucci ha sposato Angelo Donati, imprenditore molto riservato che, dopo essere entrato nella vita della conduttrice, non ne è più uscito. Mai un gossip e mai un pettegolezzo sulla coppia che ha sempre vissuto la relazione in modo discreto e riservato costruendo una famiglia con la nascita prima di Angelica e poi di Patrick.

Esattamente come il padre, Angelica e Patrick Donati hanno scelto una strada professionale diversa da quella della famosissima mamma che, oggi, è super orgogliosa dei risultati raggiunti dai figli.

Cosa fanno Angelica e Patrick Donati, i figli di Milly Carlucci

Angelica Donati ha 37 anni ed è una manager di successo. Dopo essersi laureata in Management alla London School of Economics (LSE), ha conseguito un master in Business Administration alla Said Business School dell’Università di Oxford. Conclusi gli studi, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro collaborando con Goldman Sachs e Ralph Lauren. Successivamente sceglie il settore delle costruzioni entrando nell’azienda di famiglia, la Donati Spa. Inoltre, è consigliere dello Yep Global (Young Entrepreneurs in Property), dal 2015 è delegata al G20Yea (il G20 dei Giovani Imprenditori).

Una brillante carriera quella di Angelica Donati che da pochi mesi ha anche coronato il suo sogno d’amore. Lo scorso luglio, infatti, ha sposato il principe Fabio Borghese, più grande della figlia di Milly Carlucci e che in precedenza era stato già sposato.

Patrick, il secondogenito di Milly Carlucci e Angelo Donati, è nato nel 1991 ed esattamente come la sorella Angelica, non si è fatto ipnotizzare dal mondo dello spettacolo scegliendo una strada professionale differente. Dopo aver frequentato la scuola internazionale a Roma, nel 2014 si è laureato con il massimo dei voti alla Regent’s University di Londra conseguendo successivamente un Master in strategia e innovazione nell’ambito finanziario ed economico.

Della vita privata di Patrick, tuttavia, non si sa assolutamente nulla. Molto discreto e riservato, appare pochissimo sui social se non in rare occasioni come nella foto che vedete qui in alto. Attualmente, Patrick lavora all’estero e raggiunge Roma solo quando ne ha la possibilità. Entrambi i figli di Milly Carlucci, dunque, sono super affermati sul lavoro.