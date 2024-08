Milly Carlucci, lutto si abbatte su Ballando con le Stelle: la conduttrice addolorata

A poche settimane dall’inizio della nuova stagione, un lutto si abbatte su Ballando con le stelle: il dolore di Milly Carlucci.

Un lutto improvviso si è abbattuto su Ballando con le stelle che si stringe intorno alla persona colpita dalla grave perdita e che è amatissima non solo da tutta la produzione del programma del sabato sera di Rai Uno, ma anche dal pubblico che le sta dimostrando affetto e supporto attraverso i tanti messaggi di cordoglio. Ad annunciare la perdita è stata Milly Carlucci che, da sempre molto vicina ai protagonisti del programma.

I quali vengono personalmente selezionati da lei, insieme alla propria squadra. Sono parole ricche di sofferenza quelle usate dalla conduttrice che vorrebbe fare di più per aiutare l’amica che sta affrontando un momento davvero difficile della sua vita e che si è chiusa in un assordante silenzio preferendo, almeno per il momento, non rilasciare dichiarazioni.

Milly Carlucci addolorata dal lutto che ha colpito Iva Zanicchi: le sue parole

Iva Zanicchi ha detto addio all’adorato compagno Fausto Pinna con cui ha trascorso quasi 40 anni di vita insieme. La coppia, pur non essendosi mai sposata, stava insieme dal 1987 e si era conosciuta negli studi di registrazione di Five Records, in occasione della realizzazione dell’album «Care Colleghe». Tra Fausto Pinna, produttore, e Iva Zanicchi scattò immediatamente la scintilla che è durata fino all’ultimo respiro di lui che si è spento a 74 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia.

Un dolore enorme per Iva Zanicchi e la sua famiglia che ha ricevuto tanti messaggi di cordoglio, in primis proprio quello di Milly Carlucci che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto della cantante con Fausto scrivendo: “Cara Iva, non ci sono parole per descrivere il tuo dolore di questo momento. Noi tutti possiamo solo starti vicino con le nostre preghiere e il nostro grande affetto sperando che tu lo senta davvero”.

Anche Samuel Peron, ballerino e maestro di Ballando con le stelle che ha fatto coppia proprio con la Zanicchi durante la partecipazione di quest’ultima al programma di Milly Carlucci, ha voluto esprimere all’Aquila di Ligonchio, affetto e vicinanza per il dolore che l’ha colpita. “Iva mia… so benissimo il dolore che stai provando, e sappi che ti sono vicino con il cuore e con la mente. Il tuo Pippi sarà sempre con te”, il dolce messaggio di Peron che, con la Zanicchi, ha instaurato un rapporto che va al di là delle telecamere.