Milly Carlucci, quanto guadagna a Ballando con le Stelle: cifre

Quanto guadagna Milly Carlucci a Ballando con le stelle: spuntano le cifre portate a casa dalla conduttrice Rai.

Milly Carlucci è la regina di Raiuno e, dopo aver condotto tanti programmi di successo, da ben 19 edizioni, conduce Ballando con le stelle assicurando alla Rai sempre grandi ascolti e molto successo. L’edizione attualmente in onda non sta deludendo le aspettative del pubblico grazie ad un cast super stellare che non si sta risparmiando ne in pista ne dietro le quinte scatenando polemiche come quella tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli che stanno contribuendo ad accrescere la curiosità di tutti.

Dietro la scelta dei concorrenti, Milly Carlucci non lascia nulla al caso scegliendo personaggi che possono piacere a diverse fasce di pubblico e, anche quelli della 19esima edizione hanno scatenato l’entusiasmo dei fan del programma sin dalle prime indiscrezioni. Dietro Ballando con le stelle c’è un lungo e duro lavoro da parte della conduttrice, ma quanto guadagna effettivamente con lo show del sabato sera di Raiuno?

Quanto guadagna Milly Carlucci: il patrimonio della conduttrice di Ballando con le stelle

Come spesso accade ai conduttori Rai, anche Milly Carlucci ha un contratto con la Rai che prevede un guadagno annuale indipendentemente dagli impegni televisivi. Milly, solitamente, è sempre impegnata con Ballando con le stelle a cui, nel corso della stagione televisiva, si aggiunge anche un nuovo programma. L’anno scorso, infatti, concluso Ballando, la conduttrice ha lanciato il format dal titolo “L’acchiappatalenti” che vedeva, in giuria, tra gli altri, Sabrina Salerno e Teo Mammuccari, ex concorrenti di Ballando e Francesco Paolantoni, concorrente dell’edizione attualmente in onda.

Non ci sono notizie ufficiale intorno ai guadagni della presentatrice che, tuttavia, stando ad alcune voci, avrebbe con la Rai un contratto che le garantirebbe un cachet annuale importante e, sicuramente, tra i più alti tra quelli riconosciuti agli altri protagonisti della televisione di Stato.

Pur non essendoci notizie certe, pare che la Carlucci percepisca un cachet di 400mila euro l’anno. Un contratto importante, dunque, quello che Milly ha con la Rai per la quale, nel corso dell’anno, lavora intensamente realizzando altri programma. Al termine di Ballando che saluterà il pubblico il 21 dicembre quando andrà in onda la finalissima, in primavera, la Carlucci dovrebbe tornare con un nuovo show. Probabilmente, andrà in onda una nuova edizione de L’acchiappatalenti ma non si esclude neanche un ritorno de Il cantante mascherato dopo un anno di pausa.