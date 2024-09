Myrta Merlino a Pomeriggio 5, la verità dietro la scelta di Mediaset: “Perché io al posto della D’Urso”

Myrta Merlino è tornata al timone di Pomeriggio 5 e dopo un anno svela perché Mediaset ha scelto lei al posto di Barbara D’Urso.

La nuova stagione di Pomeriggio 5 è ufficialmente partita con Myrta Merlino sempre al posto di comando e tante novità che erano state già annunciate dalla conduttrice. Mediaset ha deciso così di puntare, ancora una volta, sulla trasmissione quotidiana di canale 5 rinnovando lo studio e lasciando carta bianca alla Merlino e alla sua squadra di lavoro che, nel corso della stagione, si occuperanno di cronaca, ma anche di spettacolo e di gossip.

Un atto di stima e di fiducia quella dell’azienda nei confronti della Merlino che, lo scorso anno, ha accettato di lasciare La7 per lanciarsi in una sfida totalmente nuova raccogliendo la pesante eredità di Barbara D’Urso con cui il programma è nato e raggiunto il successo.

Dopo un anno di rodaggio al termine del quale sembrava potesse esserci un nuovo cambio della guardia, Myrta Merlino è tornata a condurre Pomeriggio 5 con tanto entusiasmo, pronta a conquistare ancora di più la stima dei telespettatori che, inizialmente, hanno fatto fatica a capire il motivo dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset.

Myrta Merlino, tutta la verità su Barbara D’Urso: perché Mediaset ha puntato su di lei

Oggi, però, dopo 12 mesi, la Merlino, non solo ha svelato le varie novità della nuova stagione di Pomeriggio 5, ma anche raccontato il motivo per cui Piersilvio Berlusconi e Mediaset hanno deciso di puntare su di lei e sul suo modo di condurre totalmente opposto a quello della D’Urso.

“Mi davano della snob, sostenendo che non ero un volto abbastanza popolare. Lo stesso paragone con Barbara d’Urso ha poco senso: siamo molto diverse, e aver chiamato me era espressione di un cambiamento editoriale“, ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa. Se l’anno scorso, tuttavia, il suo approccio è stato delicato, quest’anno sono cambiate tante cose: “Chi fa tv – ha aggiunto ancora la giornalista – è perennemente sotto giudizio.

Di certo, l’anno scorso entravo in un programma che non era mio, dentro il quale dovevo riuscire a ritagliarmi uno spazio. Camminavo sulle uova. Ora è diverso”, ha rivelato. Sarà, dunque, una stagione ricca di novità quella di Pomeriggio 5 che è appena partita e che avrà, tra gli opinionisti fissi anche Eleonora Giorgi con cui la Merlino ha instaurato un rapporto di stima e di amicizia.