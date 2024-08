Pomeriggio 5, arriva la notizia inaspettata di Myrta Merlino: cosa succederà

Pomeriggio 5 torna in tv con una serie di novità: Myrta Merlino, alla vigilia del nuovo debutto, svela cosa succederà.

Lunedì 2 settembre, alle 16.40, su canale 5, parte la nuova stagione di Pomeriggio 5, la seconda affidata alla conduzione di Myrta Merlino che, superate le perplessità iniziali e l’ingombrante eredità di Barbara D’Urso, è riuscita a prendere in mano le redini della trasmissione portando a casa ascolti che hanno soddisfatto le aspettative di Piersilvio Berlusconi che ha deciso di puntare ancora su di lei.

Archiviata l’estate che ha trascorso con i figli, il compagno Marco Tardelli e gli amici di sempre, Myrta Merlino è tornata alla base dando ufficialmente il via al nuovo anno lavorativo. Tra riunioni varie, la giornalista e conduttrice ha anche annunciato una serie di cambiamenti che, insieme alla propria squadra, ha deciso di attuare per il ritorno di Pomeriggio 5.

Tutte le novità di Pomeriggio 5: Myrta Merlino non lascia nulla al caso

Se lo scorso anno, Myrta Merlino era entrata nello studio di Pomeriggio 5 in punta di piedi cercando di conquistare lentamente il pubblico di canale 5, quest’anno aprirà la nuova stagione con una maggiore consapevolezza. “Stavolta sono pronta a partire in una realtà più strutturata”, ha dichiarato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. L’idea della conduttrice è cercare di rendere la trasmissione più simile al suo modo di fare giornalismo e d’informare il pubblico ed è per questo che, insieme alla sua squadra di lavoro, ha pensato ad una serie di novità che i telespettatori vedranno sin dalla prima puntata.

“Faremo dei piccoli cambiamenti. Per esempio nello studio, che immagino più vivo e vivace, al centro ci sarà un ‘segno’, ‘un oggetto’ attorno a cui si avvicenderanno persone e succederanno cose”, ha aggiunto ancora la Merlino che ha svelato anche di cosa si parlerà in trasmissione.

Ogni puntata, esattamente come accaduto fino alla scorsa stagione, sarà divisa in due parti: nella prima si parlerà di cronaca mentre nella seconda saranno affrontati temi più leggeri come il gossip. “Sicuramente continueremo a raccontare le storie di violenze e di femminicidi, ma parleremo anche di battaglie civili e della capacità di reagire che hanno le donne: sorelle, madri, amiche”, le parole della Merlino.

Tutto, dunque, è pronto per l’inizio del nuovo anno televisivo della Merlino che, anche sui social, dopo aver condiviso alcune foto scattate in redazione mostrando anche i suoi collaboratori, ha dato appuntamento a tutti a lunedì prossimo. “I sorrisi più belli li fai a tua insaputa. Quando d’improvviso ti accorgi che hai voglia di ricominciare. Siamo carichi di energia positiva e pronti per questa mia seconda edizione di Pomriggio5″, ha scritto sui social.