Myrta Merlino costretta a fermarsi, imprevisto in diretta a Pomeriggio 5: cosa è successo

Imprevisto per Myrta Merlino durante la puntata di Pomeriggio 5. La conduttrice costretta a fermarsi: ecco cos’è successo.

Imprevisto per Myrta Merlino nel corso della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 10 settembre su canale 5. La trasmissione va in onda, dal lunedì al venerdì e, come tutte le trasmissioni in diretta, deve fare i conti con gli incidenti che creano problemi in studio. Un imprevisto che ha costretto la conduttrice a fermare per pochi secondi la diretta per poi raccontare la verità al proprio pubblico.

Tornata in onda da lunedì 2 settembre con la nuova stagione di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha accolto il proprio pubblico con una serie di novità. Quello che non è cambiato è la divisione in due parti di ogni puntata: nella prima parte, la conduttrice si occupa di cronaca dando spazio ai fatti più importanti del giorno mentre nella seconda parte, invece, affronta temi più leggeri dedicati principalmente al mondo dello spettacolo ed è proprio nella seconda parte della puntata del 10 settembre che è accaduto l’imprevisto.

Myrta Merlino e l’incidente nello studio di Pomeriggio 5

Durante la seconda parte della puntata di Pomeriggio 5 del 10 settembre, Myrta Merlino ha parlato anche della nuova edizione del Grande Fratello che prenderà il via lunedì 16 settembre con una casa tutta nuova. Dopo la pausa pubblicitaria, la conduttrice, tornata in studio, ha annunciato di aver avuto un piccolo problema raccontando tutto ai propri telespettatori.

“Mi è cascata la Coca Cola…Inutile prenderci in giro…Ho un problema qua sul tavolo. Adesso mandiamo la clip di presentazione poi torniamo in studio e puliamo tutto qua…”, ha spiegato la giornalista che, risolto il tutto, ha ripreso le redini della puntata continuando a parlare del Grande fratello. In particolare, ha annunciato l’ingresso ufficiale di Enzo Paolo Turchi nella casa più famosa d’Italia.

“Noi abbiamo un’esclusiva molto importante perché al Grande Fratello entra Enzo Paolo Turchi…Sua moglie c’è già stata…Lui è un grande ballerino…”, ha spiegato la Merlino che, da sempre abituata ad andare in onda in diretta, non si è fatta bloccare dal piccolo inconveniente accaduto in studio.

Tutto sotto controllo, dunque, per la Merlino che, al timone della trasmissione di canale 5 per il secondo anno consecutivo, appare sempre più a suo agio alla guida dello storico programma Mediaset che, per anni, è stato condotto da Barbara D’Urso che, invece, a differenza della collega, ad un anno dall’addio alla tv dove ha lavorato per tanto tempo, non è ancora tornata a lavorare sul piccolo schermo.