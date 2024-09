Myrta Merlino, tutto sulla sua vita privata: amori e curiosità

Tutto su Myrta Merlino: le curiosità mai raccontate e gli amori della giornalista e conduttrice di Pomeriggio 5.

Autrice, conduttrice, giornalista e scrittrice, Myrta Merlino non si è fatta mancare nulla in carriera riuscendo a mettere insieme un curriculum ricchissimo che le ha permesso di conquistare anche la fiducia di Piersilvio Berlusconi che l’ha convinta a lasciare La7 per sposare il progetto Mediaset dove, dallo scorso anno, conduce Pomeriggio 5. Myrta Merlino, con tanto studio e gavetta, è riuscita a realizzare tanti sogni professionali senza, però, rinunciare alla sua vita privata

.La giornalista e conduttrice, infatti, ha sempre messo al primo posto l’amore vivendo storie importanti coronate sia dal matrimonio che dai figli. Oggi, la conduttrice vive una splendida relazione con un compagno famosissimo di cui è perdutamente innamorata e con il quale si mostra spesso sui social.

Myrta Merlino: chi ha amato e chi è il suo attuale e famosissimo compagno

Myrta Merlino era giovanissima quando vive una delle sue storie d’amore più importanti. A 24 anni, infatti, vive una relazione con l’uomo con cui ha poi avuto i figli gemelli, Pietro e Giulio Tucci, nati nel 1997. Di tale storia, in realtà, si sa pochissimo dal momento che la conduttrice è sempre stata molto discreta e riservata. Qualche anno dopo, però, incontra Domenico Arcuri con cui ha avuto Caterina, la sua terza figlia.

Dopo due storie importanti ed entrambe finite, nella vita della giornalista, arriva il suo attuale compagno. Nonostante la differenza d’età (lui ha 14 anni più di lei, ndr), nasce l’amore che, oggi, rende serena e felice la conduttrice di Pomeriggio 5. Attualmente, infatti, il cuore della Merlino batte per Marco Tardelli, ex calciatore e campione del mondo con la Nazionale 1982.

I due si conoscono perché lei è amica dell’ex compagna di Tardelli e anche tra quest’ultimo e la conduttrice, inizialmente, c’è semplicemente un rapporto di amicizia che, però, con il tempo, si trasforma in qualcosa di più profondo e importante. La coppia, infatti, sta insieme da diversi anni e, in una puntata di Domenica in del 2021, lei ha definito quella con Tardelli “la storia d’amore più matura e travolgente”.

Nessun progetto matrimoniale, però, per i due anche se la Merlino, come ha confessato Tardelli in un’intervista rilasciata ai microfoni di Diva e Donna, sarebbe più propensa a compiere il grande passo. Il matrimonio, però, resta un dettaglio perché, insieme, Tardelliu e la Merlino hanno creato una grande famiglia allargata insieme ai figli di lei e di lui. l’ex calciatore, infatti, è papà di Sara, nata da un matrimonio precedente, e Nicola, nato dalla relazione con Stella Pende.