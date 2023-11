Marco Tardelli, nozze con Myrta Merlino? “Non sono propenso, lei sì”

Almeno per il momento, Marco Tardelli e Myrta Merlino non faranno il grande passo del matrimonio. Nel corso di un’intervista con Diva e Donna, l’ex calciatore ha messo nero su bianco la sua posizione su un matrimonio bis nella sua vita: “Non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso, ecco. Lei sì. Ne parliamo. Io rispondo che c’è tempo…”.

Questo non significa che Tardelli non guardi alla sua relazione con una prospettiva a lungo termine. “Mi vedo al fianco di Myrta, ma con i miei spazi, per stare da solo e fare le cose che mi piacciono. Lavorare i campi, gli ulivi”. Fra i due tutto procede per il meglio: “Tra noi funziona alla grande (…)”. Non lo è perché “per lei il lavoro è importante. Lo mette giustamente davanti a tutto. Per cui è difficile starle dietro. Io, al contrario, sono oggi un uomo più rilassato”.

In una vecchia intervista al Corriere della Sera, la conduttrice di Pomeriggio 5 aveva detto: “Io ho avuto due mariti, ho avuto figli col primo e il secondo, ma la sensazione di dire ‘ho trovato casa mia, non desidero altro’ non l’avevo mai provata. Sono inquieta, intollerante, ma con Marco sento che sono arrivata. Anche se non è che lui non abbia le sue rigidità: è molto bianco o nero, fatico a stare sempre sul suo binario. Però anche io sono piena di difetti”.