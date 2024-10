Nicolò Filippucci: età, foto instagram, fidanzata, studi. Tutto sul cantante di Amici

Chi è Nicolò Filippucci, nuovo allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi: tutto quello che c’è da sapere.

Nicolò Filippucci è uno degli allievi della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Con il suo sorriso e i suoi capelli ricci ha conquistato subito il pubblico che ha anche apprezzato la sua prima esibizione sul palco del talent show di canale 5. Nicolò è un cantante ed è entrato nella scuola per Anna Pettinelli che l’ha immediatamente voluto nella propria squadra nonostante, in precedenza, fosse stato bloccato da Rudy Zerbi.

Durante la prima puntata di Amici, è stato presentato da Maria De Filippi: “Arrivi da Perugia, sei un giocatore di pallanuoto e papà immaginava che la pallanuoto sarebbe stata il tuo futuro ma poi hai cambiato. Impulsivo, competitivo e di te dici che ‘quando canto mi sento libero, non ho barriere, posso esprimere me stesso'”. Nicolò, poi, dopo essersi esibito con una cover, ha conquistato la maglia che gli è stata consegnata da Mahmood.

Tutto su Nicolò Filippucci: chi è davvero l’allievo di Amici 2024

Classe 2006, Nicolò Filippucci è originario di Corciano, in provincia di Perugia ma attualmente è residente a Ronciglione, il paese di Marco Mengoni a cui è legato dal premio ‘Guerriero – Premio Città di Ronciglione’ che ha vinto l’anno scorso. Mostra di avere una grande passione per la musica sin da quando era un bambino e, a 7 anni, comincia a prendere lezioni di chitarra e a 9 anni partecipa allo spettacolo Giungla, cantando nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia.

Le sue esibizioni pubbliche cominciano nel 2021 e a giugno del 2022 si classifica al primo posto nella competizione Il Mio Canto Libero di Santa Maria degli Angeli. Filippo, inoltre, partecipa ad altre manifestazioni musicali come il Tour Music Fest 2023 – The European Music Contest, vincendo sia nella categoria “cantautori” che nella “classifica assoluta“, aggiudicandosi il premio The Artist of The Year.

Nicolò, inoltre, su Spotify ha pubblicato, in duetto con Lotty Carrington, un brano dal titolo ‘Just friends’. Nella canzone, i due artisti duettano sia in italiano che in inglese. In particolare, Niccolò canta i seguenti versi: “Senza niente nella testa, così irresponsabile. Lei seduta in quella stanza, così irraggiungibile. A cosa importa dire adesso, che non sappiamo vivere. Senza un ricordo nella testa, senza la vita che calpesta. Ma riproviamoci anche senza sfiorarci con le dita. Quando vuoi sai che ti aspetto, anche tutta la vita”: