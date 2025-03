A Uomini e Donne è nata una nuova coppia: Barbara e Ruggiero stanno continuando a far parlare di loro anche fuori dagli studi di Canale 5

E’ esplosa la Barbara e Ruggero love. O qualcosa di simile. Il dating show di Maria De Filippi aggiunge alla sua lista rosa di coppie felici, nata grazie alla suo prezioso e sfavillante contributo, anche quella composta dalla celebre dama del dating show e il 56enne tarantino.

I due dopo una breve ma intensa conoscenza hanno deciso di abbandonare il programma per viversi lontano dalle telecamere: “Seduzione, musica per le mie orecchie quando ho l’uomo che mi seduce a tal punto da essere io la più grande seduttrice. È un gioco che esiste sin dalla notte dei tempi, eccitante, coinvolgente, seducente” ha detto Barbara De Santi nella scorsa puntata prima di dichiararsi all’uomo che ha conquistato il suo cuore, con una scritta sul led a caratteri cubitali: “Scelgo te”

Ruggiero non ha perso tempo e abbracciando e baciando la dama sotto la pioggia dei petali di rosa ha accettato ben volentieri quella che è stata a tutti gli effetti una proposta di un inizio di un percorso insieme. A distanza di giorni i due appaiono sui social e fanno una richiesta inaspettata.

Voglia di viversi in tranquillità

Quando inizia un amore si vive una sorta di idillio in cui tutto il resto passa in secondo piano. Ruggero D’Andrea approdato da poco a Uomini e Donne ha conquistato il cuore di uno dei volti più seguiti dello show, Barbara De Santi.

Il cavaliere, che ha già partecipato in passato al dating show di Maria De Filippi, precisamente nel 2018 e nel 2020, ha 56 anni e di mestiere fa sia lo chef che il venditore di auto. Presente su Instagram, è anche un papà, avendo tre figli nati da una precedente relazione. “Vivo e lascio vivere Sport cucina e amore, le cose più importanti per una vita perfetta con se stessi. Artista di me”. E’ così che si descrive Ruggiero che ha trovato l’amore in TV.

Quello che è certo è che adesso vuole vivere Barbara, la sua musa. I due sono apparsi in una clip sui social in cui sventolano simbolicamente bandiera bianca.: “Ci tenevamo a ringraziarvi voi tutti perché siete in tanti che ci scrivete” esordisce Barbara abbracciata al cavaliere, che aggiunge: “ma vogliamo anche scusarci”, “perché io ti voglio vivere” incalza lui.

La coppia è letteralmente assalita dai fan che continuano a chiedere di loro, ma loro hanno solo il desiderio di vivere questo idillio in intimità, pur rimanendo grati ai loro simpatizzanti.: “Non ce la facciamo a rispondervi tempestivamente , ma è una promessa, ” sottolinea De Santi: ” una alla volta arriviamo a chiunque. Ringrazieremo tutti quanti intanto.. fateci vivere un attimino la nostra quotidianità!” Implorano i due innamorati.