Nunzia De Girolamo, arriva l’annuncio bomba a 49 anni: cosa bolle in pentola

Per Nunzia De Girolamo potrebbero esserci novità davvero importanti. A 49 anni, per la conduttrice bolle qualcosa di bello in pentola.

Dopo l’addio alla politica, Nunzia De Girolamo ha stravolto la propria vita tuffandosi a capofitto nel mondo dello spettacolo. Dopo essere stata concorrente di Ballando con le stelle, ha accettato la sfida della conduzione che l’ha portata ad essere la padrona di casa, nelle ultime due stagioni, di Estate in diretta, il programma del pomeriggio estivo di Raiuno. La De Girolamo, inoltre, è tornata anche a condurre il programma “Ciao maschio” in cui intervista uomini che appartengono non solo al mondo dello spettacolo, ma anche del cinema, dello sport e della musica provando a scoprire i loro segreti.

Il futuro, però, potrebbe riservare ancora delle sorprese a Nunzia che, nella prossima stagione televisiva, potrebbe diventare ancora di più un volto di punta di Raiuno. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, in casa Rai, starebbero pensando di affidare alla De Girolamo una nuova fascia oraria di Raiuno.

Nunzia De Girolamo verso la conduzione di un nuovo programma? Scoppia il gossip

Secondo un’indiscrezione di Alberto Dandolo lanciata nella rubrica che cura sul settimanale Oggi, Nunzia De Girolamo, il prossimo anno, potrebbe condurre un nuovo programma nel pomeriggio di Raiuno. Stando a quello che scrive Alberto Dandolo, pare che la De Girolamo sogni di approdare nella fascia di Raiuno attualmente occupata da Caterina Balivo che, da due stagioni, conduce il programma “La volta buona”.

“L’ex parlamentare ha un sogno che vorrebbe si realizzasse a breve giro: condurre un programma popolare nella fascia oraria attualmente occupata da La volta buona di Caterina Balivo…”, scrive Dandolo su Oggi. Presentando da ben due stagioni Estate in diretta al fianco di Gianluca Semprini con grande successo, Nunzia avrebbe grandi chance di ottenere una promozione sul campo e approdare in una fascia televisiva davvero importante.

“La De Girolamo, forte dell’amore che il pubblico le ha dimostrato nella scorsa edizione di Estate in diretta, potrebbe riuscire nel suo intento se Caterina dovesse prendere altre strade professionali…”, scrive ancora Dandolo. Tutto, però, dovrebbe essere collegato all futuro di Caterina Balivo che, per il momento, non sembra intenzionata a lasciare la conduzione de La volta buona.

Tuttavia, nel futuro di Nunzia De Girolamo ci potrebbero essere altre novità importanti. “E’ in attesa di sperimentare nuovi format cuciti su misura per lei…”, conclude Dandolo. Quale sarà, dunque, il futuro della De Girolamo che ha anche svelato il suo sogno personale? Tornerà a condurre Estate in diretta in attesa di avere altre chance?