Nunzia De Girolamo: età, dove vive, marito famoso, lauree, figli

Tutto su Nunzia De Girolamo: dalla laurea alla vita privata, tutto quello che c’è da sapere sulla conduttrice Rai.

Nunzia De Girolamo, dopo essersi fatta conoscere per la sua attività politica, negli ultimi anni ha deciso di mettere da parte tale attività per dedicarsi totalmente al mondo dello spettacolo. Oggi, infatti, è una conduttrice Rai conosciuta soprattutto per i programmi Ballando con le stelle, Estate in diretta e Ciao maschio. Classe 1975, Nunzia De Girolamo è nata a Benevento, ma dopo il diploma, si è trasferita a Roma per studiare giurisprudenza presso l’università La Sapienza.

Dopo aver conseguito la laurea, inizia l’attività forense e, nel 2007, comincia a muovere i primi passi in politica. Nel 2012 diventa deputato della Camera all’interno della lista de Il Popolo della Libertà, ruolo che ricopre anche nel 2013. Nello stesso anno è scelta come Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo di Enrico Letta e, dal 2014 al 2015 ricopre l’incarico di capogruppo alla Camera dei deputati.

L’anno della svolta è il 2017 quando cura la rubrica Nunzia Vobis per il quotidiano Il Tempo mentre il debutto in televisione, come opinionista del talk “Non è l’arena“, arriva nel 2018. L’anno successivo diventa concorrente di Ballando con le stelle e il successo ottenuto spinge la Rai a puntare su di lei anche come conduttrice affidandole la conduzione di programmi come Estate in diretta e Ciao Maschio.

La vita privata di Nunzia De Girolamo: chi sono il marito e la figlia

Durante l’esperienza in politica, Nunzia De Girolamo conosce e si innamora di Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico dando vita ad una serie di chiacchiere scatenate dall’appartenza dei due ad ideologie politiche opposte. La coppia si sposa il 23 dicembre 2011 e nel 2012 nasce la figlia Gea che stravolge la vita di entrambi.

“Io e Francesco avremmo fatto un altro bambino, era nei piani. Invece abbiamo rischiato la rottura: negli anni centrali sono riuscita a camuffare bene la rabbia e la paura, ma all’inizio, quando ho saputo di essere indagata, e alla fine, poco prima dell’assoluzione, con mio marito ho ingaggiato liti durissime“, ha raccontato lei in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Oggi.

Su Instagram, la De Girolamo che ha anche svelato di avere un sogno proibito, è seguita da piùà di 186mila followers che apprezzano tutti i suoi contenuti tra i quali spiccano anche foto dei suoi viaggi e del tempo libero che trascorre sempre con la propria famiglia regalandosi weekend in posti meravigliosi.