Oggi queste due bimbe sono famosissime in tv: splendide 50enni

Sono tanti i personaggi famosi che pubblicano scatti del passato e tra queste ci sono le splendide 50enni della tv protagoniste della foto.

Con l’avvento dei social, sono tanti i personaggi famosi che amano condividere foto del passato mostrandosi bambini alla ricerca della propria strada professionale. Ci sono donne e uomini che vengono immediatamente riconosciuti e ci sono, poi, quei personaggi che difficilmente vengono individuati. E’ il caso delle due bambine della foto che, pur essendo molto famose, si fa davvero fatica ad identificare.

Entrambe hanno scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo e tutte e due sono riuscite a realizzare il sogno di diventare mamme. Avete capito di chi stiamo parlando? Se avete ancora dei dubbi, possiamo dirvi che le due piccole sono sorelle e hanno un legame davvero indissolubile.

Da bambine a donne amatissime della tv: ecco chi sono le splendide 50enni

Sguardo dolce, ma al tempo stesso vispo e sicuro per la bambina più grande che, nella foto, sorride alla fotocamera mentre coccola la sorellina che dorme beatamente. Osservando attentamente l’immagine, nonostante siano cambiate nel corso del tempo, si possono individuare dei lineamenti che bastano per capire di chi stiamo parlando. Loro, infatti, sono Simona Ventura e la sorella Sara. Tra le due ci sono ben dieci anni di differenza, ma il legame è indissolubile come dimostra spesso la presenza della minore a casa della conduttrice tv.

Nella foto, Sara è ancora una neonata mentre Simona non nasconde la felicità per l’arrivo della sorellina che, ancora oggi, è la sua migliore amica. Le sorelle Ventura, oltre a condividere la passione per il lavoro, sono legate da un affetto vero e sincero e da un amore incondizionato per i rispettivi figli.

In alcune interviste, la maggiore ha parlato spesso della propria famiglia e, in particolare, della sorella minore ha detto: “Non un rapporto tra sorelle, ma sempre tra madre e figlia, dove non arrivava mia madre, arrivavo io. Negli ultimi due anni ci siamo molto riavvicinate e questa è una piccola cronaca di una giornata passata in spensieratezza!”.

Continuando a parlare del loro rapporto oggi, Sara ha parlato di una nuova unione ai microfono di Bollicine Vip: “Oggi siamo molto unite e ci vogliamo un gran bene ma abbiamo riscoperto il nostro rapporto solo con la maturità. Io e Simona abbiamo 10 anni di differenza, per cui puoi immaginare che gli interessi non siano sempre stati gli stessi”. Nonostante l’importante differenza d’età, dunque, diventando adulte e soprattutto mamme, Sara e Simona Ventura hanno riscoperto la bellezza del rapporto tra sorelle.