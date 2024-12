Paola Perego, chi è e cosa fa suo marito: molto potente e famoso

Paola Perego è molto innamorata di suo marito: ecco chi è e cosa fa l’uomo che ha del tutto conquistato il suo cuore.

La conduttrice è sicuramente uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo, proprio perché ha saputo sin da subito catturare l’attenzione del grande pubblico. Il vero successo è arrivato per lei grazie ai numerosi programmi che ha condotto, come Domenica In e Forum. Di recente ha anche partecipato a Ballando con le Stelle, ed è oggi al timone di Citofonare Rai 2 insieme alla collega e amica Simona Ventura.

Non tutti sanno che la showgirl è legata sentimentalmente a un uomo molto potente, e che con lui ha pronunciato il fatidico sì.

Chi è Lucio, il marito di Paola Perego

La persona che ha rubato il cuore della conduttrice si chiama appunto Lucio Presta, è nato a Cosenza nel 1960 ed è uno dei manager più famosi del mondo dello spettacolo. In passato anche lui ha fatto parte dell’ambiente artistico, dato che ha lavorato per anni come ballerino insieme a John Lei e Flora Triggiani. Quest’ultima gli ha inoltre dato la possibilità di apparire nel programma tv Fantastico e di entrare in seguito nel corpo di ballo di Renato Zero. Il suo percorso di ballerino è in realtà terminato molto presto, e lui ha così scelto di dedicarsi all’organizzazione di eventi.

Presta ha creato, nel corso della sua carriera, spettacoli di molti artisti come Heather Parisi e Franco Miseria. Il vero successo è però arrivato quando ha fondato l’agenzia di spettacolo Arcobaleno Tre, che gli ha concesso l’opportunità di iniziare il suo percorso lavorativo come agente. Da diversi anni rappresenta infatti vari volti del mondo dello spettacolo come Paolo Bonolis, Simona Ventura, Antonella Clerici, Ezio Greggio, Lorella Cuccarini e Belen Rodriguez. Tra i suoi assistiti, c’è ovviamente anche la moglie Paola Perego.

Di lui si sa anche che ha tentato la carriera politica: nel 2016 si è infatti candidato come sindaco di Cosenza – la sua città di origine – ma ha ritirato la sua candidatura per ragioni familiari. Lui e la moglie Paola hanno inoltre pronunciato il fatidico sì nel 2011, dopo 10 anni di fidanzamento. In passato il manager era stato sposato altre due volte, in primis con una donna di nome Simonetta e poi con Emanuela Contessi. Da quest’ultima ha avuto i due figli Niccolò e Beatrice. Oggi è invece sempre più felice accanto alla conduttrice Rai, con cui si mostra spesso sui vari social.