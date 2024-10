Paolo Capponi, chi è il figlio di Mara Venier e cosa fa oggi

Chi è Paolo Cappooni, il figlio di Mara Venier: cosa fa nella vita e il rapporto con la conduttrice di Domenica In.

Mara Venier è tornata in tv con la nuova edizione di Domenica In facendo compagnia, ogni settimana, ai telespettatori di Raiuno che, ormai, la considerano come una persona di famiglia. Gentile, solare, emotiva e molto empatica, Mara Venier riesce a mettere a proprio agio tutti i suoi ospiti che, con lei, si sentono come se fossero davvero nel salotto di casa. La conduttrice, infatti, nonostante il successo, non è mai cambiata riuscendo a donare al pubblico la parte genuina di sè, quella che regala anche alla sua splendida famiglia.

Dismessi i panni di conduttrice, infatti, Mara torna ad indossare quelli di moglie, mamma e nonna. Dopo essere diventata nonna per la prima volta con la nascita di Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini, oggi splendida 55enne, la Venier ha ripetuto l’esperienza con la nascita del piccolo Claudio, il figlio di Paolo di cui si sa davvero poco.

Paolo Capponi: cosa fa nella vita il figlio di Mara Venier

Paolo Capponi è il secondogenito di Mara Venier con l’attore Pier Paolo Capponi. Il figlio di Mara Venier è molto diverso dalla mamma a cui, invece, assomiglia di più la sorella Elisabetta. Paolo, infatti, ha capelli lunghi e scuri così come la barba e assomiglia molto di più al padre. Il rapporto tra la conduttrice e il figlio non è stato sempre facile. Mara, infatti, ha spiegato in alcune occasioni di aver trascurato in alcuni momenti della sua vita la famiglia a causa del lavoro.

Oggi, però, il rapporto è totalmente diverso perché la conduttrice ha un legame unico con i figli che non smette di ringraziare per averle donato i nipoti Giulio e Claudio a cui dedica gran parte del suo tempo. La Venier, infatti, è solita trascorrere il suo tempo libero in famiglia, comprese le vacanze.

Paolo Capponi è sposato con Valentina con cui è convolata a nozze nel 2019 con un matrimonio celebrato in Campidoglio a cui hanno partecipato mamma Mara, il marito di quest’ultima, Nicola Carraro e la sorella Elisabetta. Per quanto riguarda la vita professionale, Paolo lavora dietro le quinte dei programmi televisivi come Domenica In. Nel corso di una puntata in cui era ospite, dopo averlo incontrato nel backstage, Renato Zero chiese a Mara Venier se fosse suo parente ricevendo la risposta divertita della conduttrice.