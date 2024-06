Per Jennifer Lopez vacanze in Italia da single per l’estate 2024? – Blitzquotidiano.it (da Istagram)

Per Jennifer Lopez vacanze da single per l’estate 2024. Meta? Forse l’Italia. La diva, riferiscono i siti di gossip americani, sta pianificando un viaggio estivo da sola in mezzo alle tensioni matrimoniali con Ben Affleck, dopo aver annullato il suo tour di concerti.

La star, che ha 54 anni, per questa estate 2024 ha programmato di viaggiare, scrive Mackenzie Schmidt su jennifer lopez blitzquotidiano

. La Lopez si prenderà del tempo quest’estate “per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici intimi”, ha annunciato Live Nation il 31 maggio quando ha cancellato il suo tour di concerti programmato in mezzo a quella che le fonti hanno definito tensione nel suo matrimonio con Ben Affleck.

Per Jennifer Lopez un bel ricordo del viaggio di nozze in Italia

Lopez ha già trascorso delle epiche vacanze estive, sia con gli amici che con Affleck. Negli anni passati, la coppia si è goduta viaggi in Francia e Italia durante l’estate, inclusa la luna di miele del 2022 a Milano e sul Lago di Como e un viaggio di compleanno nell’isola preferita dalle celebrità, Capri. La Lopez ha detto di “non essere una grande persona da vacanza” in generale, ma ha parlato del suo amore per l’Italia.

“Quando finalmente sono andata a trascorrere un paio di estati di seguito nel sud Italia, mi è davvero piaciuto moltissimo”, ha condiviso in un’intervista del 2023 con Travel + Leisure. Ha spiegato che la sua vita è sempre stata “lavoro, lavoro, lavoro”, ma i suoi viaggi in Italia hanno cambiato la sua mentalità.

Italia meta preferita

La caratteristica preferita dello stivale della cantante non restringe del tutto il campo in cui potrebbe desiderare una vacanza quest’anno, ma potrebbe suggerire la sua sistemazione. “Adoro stare in acqua, a dire il vero. Sento che l’acqua è davvero qualcosa che mi calma. Posso davvero stare ferma e fissare l’oceano e il cielo”, ha detto a T+L. “Mi piace semplicemente essere lì sulla costa, è bellissimo, mangiare fuori e godermi l’aria fresca.”

Nel 2021, Lopez e Affleck hanno festeggiato il suo 52esimo compleanno su uno yacht al largo della Costiera Amalfitana e hanno attraccato a St. Tropez, un altro ritrovo preferito dagli A-listers in estate. Mentre gli attuali problemi matrimoniali di Affleck e Lopez stanno influenzando i loro piani per le vacanze, le star sono rimaste amichevoli.

La cantante ha pubblicato un messaggio sincero a suo marito in occasione della festa del papà, il 16 giugno, definendolo “il nostro eroe”.

I figli di Jennifer Lopez e Ben Affleck

L’attore ha i figli Violet, 18 anni, e Seraphina, 15, e Samuel, 12, con l’ex moglie Jennifer Garner, 52 anni; ed è il patrigno dei gemelli sedicenni di Lopez, Max ed Emme, che condivide con l’ex Marc Anthony. Recentemente hanno partecipato a una festa di laurea per Samuel insieme a Garner in una casa in affitto a Brentwood, in California, e durante l’evento hanno indossato le loro fedi nuziali. La coppia sta cercando silenziosamente di vendere la casa da 61 milioni di dollari a Beverly Hills che hanno comprato insieme nel 2023. Lopez vive nella casa mentre Affleck si trova in una casa in affitto a poche miglia di distanza, secondo le fonti, ma “si vedono ogni pochi giorni”.