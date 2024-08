Perché Asmaa e Cristiano si sono lasciati: la verità sull’addio dopo Uomini e Donne

Asmaa e Cristiano si sono detti addio, ma perché la coppia nata a Uomini e Donne si è lasciata? Ecco la verità.

La favola d’amore tra Asmaa e Cristiano è improvvisamente finita dopo pochi mesi di sorrisi, baci e dediche social. I due si sono conosciuti nella scorsa stagione di Uomini e Donne spiazzando improvvisamente il pubblico quando hanno annunciato di piacersi e di voler lasciare insieme il programma. Dopo aver chiuso una serie di frequentazioni, infatti, lei ha cominciato a guardare con occhi diversi il ragazzo.

Soprattutto quando quest’ultimo usciva con Jessica, giunta in trasmissione per conoscerlo. Quello che sembrava un interesse di poco conto si è presto trasformato in un vero sentimento portando Asmaa e Cristiano a lasciare il programma insieme diventando ufficialmente una coppia. Sui social, hanno condiviso tanti contenuti mostrandosi sempre più innamorati: improvvisamente, però, è arrivato l’addio ma perché l’ex dama e l’ex cavaliere si sono lasciati?

Il motivo dell’addio tra Asmaa e Cristiano dopo Uomini e Donne

Dopo le prime voci di crisi, è arrivato l’addio ufficiale, come hanno annunciato entrambi sui social con un comunicato. L’ex dama ha spiegato di aver messo un punto alla relazione “non perché fosse finito l’amore, ma perché in un rapporto di coppia la fiducia e soprattutto il rispetto sono fondamentali“. Stando a quanto rivelato da Asmaa, infatti, la gelosia di Cristiano l’avrebbe allontanata.

“La gelosia finché è sana va bene, ma quando non lo è più. E anzi diventa ossessione, c’è un problema da risolvere”. Un annuncio che ha spiazzato i fan della coppia a cui la donna ha chiesto di rispettare la sua decisione: “Ho dovuto prendere questa scelta, non posso vedermi soffrire di nuovo per amore. Abbiate pace per chi soffre, la cattiveria non vi porta da nessuna parte”.

“Il mio amore è stato vero e l’ho dimostrato il dal famoso 23 aprile. Non ho mai dubitato dei miei sentimenti fino a oggi e rifarei tutto, ma per la mia felicità e libertà di vita ho giù lottato abbastanza”, ha concluso la donna che, il prossimo 28 agosto, giorno della prima registrazione della nuova stagione, potrebbe essere presente nello studio di Uomini e Donne per un confronto finale con Cristiano e c’è già chi spera in un ritorno di fiamma tra i due nello studio dove tutto è nato.

Come accaduto nelle precedenti stagioni, infatti, Maria De Filippi, anche quest’anno, ospiterà le coppie che si sono formate l’anno scorso per capire come procede il rapporto e tra i tanti ospiti potrebbero esserci proprio Asmaa e Cristiano.