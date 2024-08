“Perché non ho mai perdonato Gigi Buffon”. Dopo anni la confessione sul campione

Dopo anni, arriva l’inaspettata confessione su Buffon: ecco perché l’ex portiere non è mai stato perdonato.

Si dice spesso che il tempo curi tutte le ferite ma ci sono dolori che restano impressi nel cuore e nella mente e che, anche a distanza di anni, arrecano la stessa sofferenza. Molte volte, si tratta di perdite causate dalle circostanze e a cui è difficile porre rimedio, ma in alcuni casi, si tratta di amori finiti all’improvviso e che causano un vero e proprio spezzarsi del cuore nella persona abbandonata.

Nella vita di tutti ci sono storie indimenticabili e che lasciano ricordi difficili da superare, che diventano ferite, incise nel cuore. Una situazione che ha vissuto e continua a vivere Alesna Seredova che, rispondendo alle domande dei followers, si è lasciata andare ad una confessione sull’ex marito, Gianluigi Buffon.

Le parole di Alena Seredova su Buffon

Alena Seredova conduce una vita serena e tranquilla postando pochissimo del suo privato sui social dove, però, continua ad essere molto seguita. Approfittando di un momento di relax, l’ex modella ha deciso di rispondere ad una serie di domande dei followers e tra le tante curiosità non è passata inosservata la seguente: “Perdonare per tentare di ricompattare la famiglia è mai stata per te un’opzione?”, ha chiesto una follower.

Molto diretta e sincera, Alena ha deciso di rispondere facendo riferimento anche alla propria situazione personale: “Assolutamente no. Non vorrei che suonasse male, però… Io proprio non ce la faccio! Ecco, non ce la faccio”. Poi ha aggiunto: “E la mamma infelice non sarebbe sicuramente una buona mamma, perciò, anche in questo caso, sulla bilancia ho messo i ragazzi, ma ci ho aggiunto anche me e ho pensato anche a me”.

Alena, infatti, non ha mai pensato di ricominciare con l’ex marito Gigi Buffon del cui tradimento ha saputo tutto dalla radio e, dopo avergli detto addio e aver dedicato grande parte del tempo a se stessa e ai figli David Lee e Louis Thomas, avuti proprio dall’ex calciatore, ha ritrovato l’amore accanto al manager Alessandro Nasi che ha sposato nell’estate 2023 e da cui ha avuto la figlia Vivienne Charlotte mentre Buffon ha costruito una nuova famiglia con Ilaria D’Amico da cui ha avuto il figlio Leopoldo Mattia.

Nessun rimpianto, dunque, per la Seredova che, a tal proposito, su Instagram, ha aggiunto: “Non cambierei niente, i miei figli e mio marito sono meravigliosi” anche se “lavorativamente parlando ci sono tante cose che mi sono piaciute e non ho fatto. Ma comunque non cambierei niente”.