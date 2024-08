Perchè Piersilvio Berlusconi ha scelto di inserire la Toffanin ad Amici

Silvia Toffanin sbarca in prima serata con Amici-Verissimo: ecco perché Piersilvio Berlusconi ha scelto proprio la compagna come conduttrice.

Silvia Toffanin e Maria De Filippi mettono insieme le forze per regalare al pubblico di Canale 5 un prodotto tutto nuovo, frutto della fusione di due delle trasmissioni Mediaset più amate. Durante la presentazione del nuovo palinsesto, Piersilvio Berlusconi ha annunciato l’arrivo di Amici-Verissimo. Si tratta di due prime serate durante le quali saranno celebrati i grandi artisti nati e cresciuti ad Amici.

Nel nuovo progetto prodotto dalla Fascino in collaborazione con Verissimo, ci sarà una parte totalmente dedicata allo spettacolo e un’altra in cui gli artisti protagonisti avranno modo di raccontarsi. La scelta di puntare su Silvia Toffanin come conduttrice di Amici-Verissimo non è affatto casuale e arriva direttamente da Maria De Filippi.

Silvia Toffanin erede di Maria De Filippi ad Amici: Piersilvio Berlusconi accetta la scelta di Queen Mary

Silvia Toffanin è, da anni, la perfetta padrona di casa di Verissimo che, nella prossima stagione televisiva, non abbandonerà pur avendo accettato di tuffarsi in una nuova avventura professionale. Da sempre protagonista del pomeriggio Mediaset, in autunno, la Toffanin debutterà anche in prima serata. Una scelta annunciata da Piersilvio Berlusconi che non avrebbe avuto voce in capitolo su tale decisione.

A scegliere, infatti, Silvia Toffanin come conduttrice di Amici-Verissimo, come riporta il settimanale Mio, sarebbe stata la stessa Maria che la considera la sua erede. “Maria De Filippi ha fatto la sua mossa e ha scelto la sua erede, Silvia Toffanin. Il passaggio di testimone verrà sancito nella prossima stagione televisiva e rappresenterà un momento cruciale per il piccolo schermo, forse una nuova era per la televisione italiana”, ha sapere il magazine.

La De Filippi, da sempre abituata a condurre i programmi che produce ad eccezione di Temptation Island che, invece, è guidato da Filippo Bisciglia che recentemente si è lasciato andare alle lacrime, ha deciso di affidarsi alla conduttrice che stima maggiormente tra quelle attualmente presenti nella rete per lanciare un nuovo format.

Di fronte alla scelta diretta della De Filippi, Piersilvio Berlusconi ha dovuto accettare mentre Silvia Toffanin sarebbe felice della nuova occasione professionale che le permetterà anche di spostarsi da Milano dove viene registrato Verissimo. Il nuovo format, infatti, a quanto pare, sarà girato a Roma come tutte le altre trasmissioni di Queen Mary che sta preparando.

Quello di Maria nei confronti della Toffanin è un vero e proprio attestato di stima e rappresenta una svolta nel futuro della televisione italiana in vista di un futuro in cui Queen Mary potrebbe anche decidere di diminuire la propria mole di lavoro.